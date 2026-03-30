PS Plus Extra i Premium straci 6 gier w kwietniu. Na liście zaskakujący hit z 2023 roku

Mikołaj Ciesielski
2026/03/30 17:25
Abonenci usługi firmy Sony stracą wkrótce dostęp do kilku ciekawych tytułów.

Według nieoficjalnych informacji PlayStation Plus mogą czekać wielkie zmiany. Zanim to jednak nastąpi, abonenci japońskiej firmy muszą przygotować się na kolejne porządki w bibliotece. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które już w przyszłym miesiącu znikną z oferty PlayStation Plus Extra i Premium.

Dave the Diver opuszcza bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium
Jak informuje redakcja Push Square, w przyszłym miesiącu abonenci PlayStation Plus Extra i Premium będą musieli pożegnać się z 6 grami. Jedną z najlepszych produkcji na liście jest bez wątpienia Dave the Diver. Wspomniany tytuł w 2023 roku podbiła serca wielu graczy, a także recenzentów, co potwierdza średnia ocen na Metacritic.

Ponadto w kwietniu 2026 usługę producenta konsol PlayStation opuści również Lost Records: Bloom & Rage od studia Don’t Nod. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium – kwiecień 2026:

  • EA Sports PGA Tour (PS5)
  • Lost Records: Bloom & Rage (PS5)
  • Dave the Diver (PS4/PS5)
  • Spitlings (PS4)
  • TowerFall Ascension (PS4)
  • Disaster Report 4: Summer Memories (PS4)

Na koniec warto dodać, że wymienione gry opuszczą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium już 21 kwietnia 2026 roku, a więc za niecały miesiąc. Jeśli do tego czasu przedstawiona powyżej lista wydłuży się o kolejne tytuły, to z pewnością Was o tym poinformujemy.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/full-list-of-ps-plus-extra-game-removals-for-april-2026-confirmed

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

