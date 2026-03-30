PS Plus Extra i Premium straci 6 gier w kwietniu. Na liście zaskakujący hit z 2023 roku

Według nieoficjalnych informacji PlayStation Plus mogą czekać wielkie zmiany . Zanim to jednak nastąpi, abonenci japońskiej firmy muszą przygotować się na kolejne porządki w bibliotece. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które już w przyszłym miesiącu znikną z oferty PlayStation Plus Extra i Premium.

Jak informuje redakcja Push Square , w przyszłym miesiącu abonenci PlayStation Plus Extra i Premium będą musieli pożegnać się z 6 grami. Jedną z najlepszych produkcji na liście jest bez wątpienia Dave the Diver . Wspomniany tytuł w 2023 roku podbiła serca wielu graczy, a także recenzentów, co potwierdza średnia ocen na Metacritic .

Ponadto w kwietniu 2026 usługę producenta konsol PlayStation opuści również Lost Records: Bloom & Rage od studia Don’t Nod. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium – kwiecień 2026:

EA Sports PGA Tour (PS5)

(PS5) Lost Records: Bloom & Rage (PS5)

(PS5) Dave the Diver (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Spitlings (PS4)

(PS4) TowerFall Ascension (PS4)

(PS4) Disaster Report 4: Summer Memories (PS4)

Na koniec warto dodać, że wymienione gry opuszczą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium już 21 kwietnia 2026 roku, a więc za niecały miesiąc. Jeśli do tego czasu przedstawiona powyżej lista wydłuży się o kolejne tytuły, to z pewnością Was o tym poinformujemy.