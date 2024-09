W zeszłym tygodniu ujawniono ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień 2024 roku. Dzisiaj natomiast mamy trzeci wtorek miesiąca, a to oznacza, że abonenci Sony mogą już cieszyć się nowymi grami. W tym miesiącu japońska firma zadbała o jedną grę na premierę w postaci The Plucky Squire. Nie jest to jednak jedyny warty uwagi tytuł, ponieważ ofertę wspomnianej usługi wzbogaciły dziś również takie perełki jak Night in the Woods czy Road 96.