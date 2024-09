PS Plus Extra i Premium na wrzesień 2024. Jedna gra na premierę i kilka perełek

Zgodnie z tradycją japońska firma przedstawiła wczoraj pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień 2024. Okazuje się, że w tym miesiącu w ręce abonentów Sony trafi 13 nowych gier, w tym jedna premierowa produkcja. Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation będą mogli cieszyć się m.in. takimi tytułami jak Far Cry 5, Night in the Woods, Road 96 czy The Plucky Squire. Ostatnia z wymienionych gier trafi natomiast do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium w dniu swojej premiery.