PlayStation Plus Extra i Premium na maj już dostępne. Hit Rockstara i nie tylko

W zeszłym tygodniu poznaliśmy ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na maj 2024 roku. Natomiast dzisiaj w ręce abonentów Sony trafił zestaw nowych gier. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana usługa została wzbogacona m.in. o takie tytuły jak Red Dead Redemption 2, The Settlers: New Allies czy Watch Dogs. To jednak nie koniec nowości, którymi od dziś mogą cieszyć się subskrybenci japońskiej firmy.

W bibliotece PlayStation Plus Extra pojawiła się bowiem też kolejna gra dla fanów LEGO, czyli The LEGO Movie 2 Videogame. Dodatkowo subskrybenci wspomnianej usługi otrzymali również dostęp do takich tytułów jak Cat Quest II, Deceive Inc. czy Stranded: Alien Dawn. Abonenci PlayStation Plus Premium mogą natomiast zapoznać się trzema klasykami w postaci 2Xtreme, G-Police oraz Worms Pinball. Pełną ofertę znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra na maj 2024

PlayStation Plus Premium na maj 2024