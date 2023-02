PS Plus Collection zniknie z oferty Sony. Dodajcie gry do biblioteki, póki można

Dziś poznaliśmy już ofertę PlayStation Plus Essential na bieżący miesiąc . Równocześnie jednak Sony potwierdziło , że zestaw PlayStation Plus Collection zniknie z oferty na początku maja bieżącego roku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy abonenci mają trzy miesiące na to, aby dodać produkcje z PlayStation Plus Collection do swojej biblioteki:

Chcieliśmy również przedstawić aktualizację dotyczącą PlayStation Plus Collection, które było oferowane jako korzyść dla członków PlayStation Plus na PlayStation 5 od 2020 roku. 9 maja bieżącego roku PlayStation Plus Collection zniknie z oferty. Jeżeli więc jeszcze nie dodaliście tytułów z tej kolekcji do swojej biblioteki, możecie to zrobić do 9 maja, co pozwoli Wam na uzyskanie dostępu do gier nawet po tej dacie – tak długo, jak będziecie członkami PlayStation Plus.