PlayStation Plus z głośnymi tytułami w lutym. Sony zaoferuje aż cztery gry

Japońska firma potwierdziła ofertę PlayStation Plus na luty.

Sony oficjalnie potwierdziło ofertę PlayStation Plus na luty. Tym razem firma rozbudowała swoją usługę o cztery nowe gry i subskrybenci będą mogli wyjątkowo w tym miesiącu odebrać jedną dodatkową produkcję. Na graczy czeka mocny zestaw tytułów, w tym Mafia: Definitive Edition, a także ubiegłoroczne OlliOlli World oraz ciepło przyjęte Evil Dead: The Game i dodatek Destiny 2: Beyond Light. Przypomnijmy, że wszystkie wspominane tytuły uruchomicie zarówno na konsoli PlayStation 4, jak i PlayStation 5 (niektóre w ramach wstecznej kompatybilności).

PlayStation Plus – luty 2023

Mafia: Definitive Edition (PS4)

(PS4) OlliOlli World (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Evil Dead: The Game (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Destiny 2: Beyond Light (PS5/PS4)

