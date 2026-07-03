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ASUS ogłasza ceny NUC 16 PRO

Paweł Rudy
2026/07/03 15:45
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Nowa seria Mini-PC od ASUSA sięga cenami do 2542 EUR.

Firma wymienia NUC 16 PRO jako kompaktowy komputer z certyfikatem Copilot+, wyposażony maksymalnie w procesor Core Ultra X9 378H oraz układ graficzny Intel Arc B390.

Seria ta będzie dostępna w Niemczech i Austrii u sprzedawców detalicznych oraz w sklepach internetowych.

Najniższym wymienionym modelem typu barebone jest RNUC16GDKU560002. Wykorzystuje on procesor Core Ultra 5 325 z 45-watowym budżetem energetycznym.

ASUS wycenia ten model na 631 EUR bez pamięci RAM, dysku oraz systemu operacyjnego.

ASUS ogłasza ceny NUC 16 PRO

Kolejny model wyceniony jest już znacznie bliżej cen mini PC klasy premium. Wersja z procesorem Core Ultra 7 356H jest wyceniona na 800 EUR, również jako jednostka barebone.

Ta konfiguracja wykorzystuje procesor o mocy 65 W, ale nadal jest dostarczana bez pamięci RAM, dysku SSD czy systemu Windows.

Modele z technologią vPro są wycenione jeszcze wyżej. ASUS wymienia model Core Ultra 5 335 vPro w cenie 871 EUR, podczas gdy wersja Core Ultra 7 366H vPro kosztuje 1038 EUR.

Oba rozwiązania to wciąż zestawy typu barebone, więc ostateczna cena systemu będzie wyższa po dodaniu pamięci i dysku.

Wyższe modele NUC 16 Pro wykorzystują procesory Intel Core Ultra X7 oraz X9 z grafiką Arc B390. Jednostki te zawierają 32 GB pamięci LPDDR5-5600, ale ASUS w konfiguracji barebone nadal nie dołącza dysku ani systemu Windows.

GramTV przedstawia:

Pamięć LPDDR5 oznacza, że systemu nie będzie można później rozbudować, co wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji o pojemności pamięci przed zakupem.

Wersja barebone z procesorem Core Ultra 7 358H jest wyceniona na 1674 EUR. Model z procesorem Core Ultra X9 378H, 1713 EUR.

Ceny te stawiają wersje z układem Arc B390 znacznie powyżej wielu kompletnych komputerów mini PC, opartych na sprzęcie poprzedniej generacji.

ASUS wymienia również w pełni skonfigurowane systemy PC klasy Copilot+ z systemem Windows 11 Pro.

Ceny tych modeli zaczynają się od 1525 EUR za wersję z procesorem Core Ultra 5 325, 16 GB pamięci DDR5 i dyskiem SSD PCIe Gen4 o pojemności 512 GB.

Wersja Core Ultra 7 356H z 32 GB pamięci i dyskiem SSD 1 TB kosztuje 1962 EUR. Kompletne systemy z procesorami Core Ultra X7 358H oraz Core Ultra X9 378H kosztują odpowiednio 2491 EURi 2542 EUR.

Oba zawierają 32 GB pamięci LPDDR5, dysk SSD PCIe Gen4 o pojemności 1 TB, układ graficzny Arc B390 oraz system Windows 11 Pro Copilot+ PC.

Mini PC z procesorami Panther Lake są drogie, a ASUS nie zamierza ułatwić znalezienia tańszego wariantu.

Wygląda na to, że modele X7 i X9 są na stałe powiązane z pamięcią LPDDR5, więc nie ma możliwości zakupu ich bez zainstalowanej pamięci, mimo że fabrycznie montowane moduły są ograniczone do prędkości 5600 MT/s.

Tagi:

Tech
PC
ASUS
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112