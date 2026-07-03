ASUS ogłasza ceny NUC 16 PRO

Firma wymienia NUC 16 PRO jako kompaktowy komputer z certyfikatem Copilot+, wyposażony maksymalnie w procesor Core Ultra X9 378H oraz układ graficzny Intel Arc B390.
Nowa seria Mini-PC od ASUSA sięga cenami do 2542 EUR.
Nowa seria Mini-PC od ASUSA sięga cenami do 2542 EUR.
Firma wymienia NUC 16 PRO jako kompaktowy komputer z certyfikatem Copilot+, wyposażony maksymalnie w procesor Core Ultra X9 378H oraz układ graficzny Intel Arc B390.
Seria ta będzie dostępna w Niemczech i Austrii u sprzedawców detalicznych oraz w sklepach internetowych.
Najniższym wymienionym modelem typu barebone jest RNUC16GDKU560002. Wykorzystuje on procesor Core Ultra 5 325 z 45-watowym budżetem energetycznym.
ASUS wycenia ten model na 631 EUR bez pamięci RAM, dysku oraz systemu operacyjnego.
Kolejny model wyceniony jest już znacznie bliżej cen mini PC klasy premium. Wersja z procesorem Core Ultra 7 356H jest wyceniona na 800 EUR, również jako jednostka barebone.
Ta konfiguracja wykorzystuje procesor o mocy 65 W, ale nadal jest dostarczana bez pamięci RAM, dysku SSD czy systemu Windows.
Modele z technologią vPro są wycenione jeszcze wyżej. ASUS wymienia model Core Ultra 5 335 vPro w cenie 871 EUR, podczas gdy wersja Core Ultra 7 366H vPro kosztuje 1038 EUR.
Oba rozwiązania to wciąż zestawy typu barebone, więc ostateczna cena systemu będzie wyższa po dodaniu pamięci i dysku.
Wyższe modele NUC 16 Pro wykorzystują procesory Intel Core Ultra X7 oraz X9 z grafiką Arc B390. Jednostki te zawierają 32 GB pamięci LPDDR5-5600, ale ASUS w konfiguracji barebone nadal nie dołącza dysku ani systemu Windows.
Pamięć LPDDR5 oznacza, że systemu nie będzie można później rozbudować, co wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji o pojemności pamięci przed zakupem.
Wersja barebone z procesorem Core Ultra 7 358H jest wyceniona na 1674 EUR. Model z procesorem Core Ultra X9 378H, 1713 EUR.
Ceny te stawiają wersje z układem Arc B390 znacznie powyżej wielu kompletnych komputerów mini PC, opartych na sprzęcie poprzedniej generacji.
ASUS wymienia również w pełni skonfigurowane systemy PC klasy Copilot+ z systemem Windows 11 Pro.
Ceny tych modeli zaczynają się od 1525 EUR za wersję z procesorem Core Ultra 5 325, 16 GB pamięci DDR5 i dyskiem SSD PCIe Gen4 o pojemności 512 GB.
Wersja Core Ultra 7 356H z 32 GB pamięci i dyskiem SSD 1 TB kosztuje 1962 EUR. Kompletne systemy z procesorami Core Ultra X7 358H oraz Core Ultra X9 378H kosztują odpowiednio 2491 EURi 2542 EUR.
Oba zawierają 32 GB pamięci LPDDR5, dysk SSD PCIe Gen4 o pojemności 1 TB, układ graficzny Arc B390 oraz system Windows 11 Pro Copilot+ PC.
Mini PC z procesorami Panther Lake są drogie, a ASUS nie zamierza ułatwić znalezienia tańszego wariantu.
Wygląda na to, że modele X7 i X9 są na stałe powiązane z pamięcią LPDDR5, więc nie ma możliwości zakupu ich bez zainstalowanej pamięci, mimo że fabrycznie montowane moduły są ograniczone do prędkości 5600 MT/s.
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