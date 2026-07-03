ASUS ogłasza ceny NUC 16 PRO

Nowa seria Mini-PC od ASUSA sięga cenami do 2542 EUR.

Firma wymienia NUC 16 PRO jako kompaktowy komputer z certyfikatem Copilot+, wyposażony maksymalnie w procesor Core Ultra X9 378H oraz układ graficzny Intel Arc B390.

Seria ta będzie dostępna w Niemczech i Austrii u sprzedawców detalicznych oraz w sklepach internetowych.

Najniższym wymienionym modelem typu barebone jest RNUC16GDKU560002. Wykorzystuje on procesor Core Ultra 5 325 z 45-watowym budżetem energetycznym.

ASUS wycenia ten model na 631 EUR bez pamięci RAM, dysku oraz systemu operacyjnego.

Kolejny model wyceniony jest już znacznie bliżej cen mini PC klasy premium. Wersja z procesorem Core Ultra 7 356H jest wyceniona na 800 EUR, również jako jednostka barebone.

Ta konfiguracja wykorzystuje procesor o mocy 65 W, ale nadal jest dostarczana bez pamięci RAM, dysku SSD czy systemu Windows.

Modele z technologią vPro są wycenione jeszcze wyżej. ASUS wymienia model Core Ultra 5 335 vPro w cenie 871 EUR, podczas gdy wersja Core Ultra 7 366H vPro kosztuje 1038 EUR.

Oba rozwiązania to wciąż zestawy typu barebone, więc ostateczna cena systemu będzie wyższa po dodaniu pamięci i dysku.

Wyższe modele NUC 16 Pro wykorzystują procesory Intel Core Ultra X7 oraz X9 z grafiką Arc B390. Jednostki te zawierają 32 GB pamięci LPDDR5-5600, ale ASUS w konfiguracji barebone nadal nie dołącza dysku ani systemu Windows.