Fortnite w ogniu kontrowersji. Gracze żądają usunięcia rzeczy związanych z oskarżonym o morderstwo

Maciej Petryszyn
2026/04/29 07:00
Fortnite znany jest z ogromnej liczby współprac z przedstawicielami szeroko pojętego showbiznesu. Tak naprawdę coraz trudniej znaleźć kogoś, kto jeszcze się przed ten tytuł nie przewinął.

W tym całym natłoku celebrytów nietrudno natrafić na kogoś, kogo obecność z czasem staje się problemem. Nawet bardzo poważnym.

D4vd w Fortnite
Przedmioty rapera oskarżonego o morderstwo zostaną w Fortnite

Bohaterem obecnych kontrowersji jest niejaki David Burke, który szerszej publice znany jest jako D4vd. 21-letni raper swoją muzyczną karierę zaczął od własnoręcznie zmontowanych klipów z własną muzyką i fragmentami swojej rozgrywki w grze Fortnite. Z czasem zaczął się piąć po szczeblach muzycznego biznesu i w 2025 roku wydał swój debiutancki album, który dotarł na 13. miejsce prestiżowej listy Billboard 200. W tym samym roku nagrał utwór, który był oficjalnym hymnem Fortnite Global Championship 2025, czyli oficjalnych mistrzostw świata. Dodatkowo Amerykanin doczekał się w produkcji Epic Games własnych przedmiotów kosmetycznych.

Dziś jednak nikt nie chce być z Burke’em kojarzony. Ten został bowiem zatrzymany w związku z oskarżeniami o zamordowanie 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, której ciało znaleziono w bagażniku auta należącego do rapera. W efekcie D4vd został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, dopuszczenie się lubieżnych i nieobyczajnych czynów z nieletnią poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenia zwłok. W obliczu tak poważnych zarzutów kalifornijska prokuratura przyznała, iż będzie ubiegać się o najwyższy wymiar kary, którym w tym stanie jest kara śmierci. Sam 21-latek, który obecnie przebywa w L.A. County Men's Central, nie przyznaje się do winy.

Z kolei Epic już teraz rozpoczęło damage control – zresztą na wyraźnie życzenie członków społeczności. – Słyszymy Wasze obawy – stwierdzili przedstawiciele firmy. Od 28 kwietnia osoby, które zakupiły przedmioty związane z D4vdem, będą mogły ubiegać się o natychmiastowy zwrot pieniędzy. Mimo to w sieci nie brakuje opinii, iż to za mało i twórcy Fortnite’a powinni całkowicie usunąć z gry kontrowersyjne elementy kosmetyczne. Mimo tego wygląda na to, że do tego nie dojdzie i ci, którzy z jakiegoś powodu zdecydują się zachować, a może nawet korzystać w elementów związanych z Burke’em, będą mogli bez problemu to robić.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

