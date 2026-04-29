Fortnite w ogniu kontrowersji. Gracze żądają usunięcia rzeczy związanych z oskarżonym o morderstwo

Dziś jednak nikt nie chce być z Burke’em kojarzony. Ten został bowiem zatrzymany w związku z oskarżeniami o zamordowanie 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, której ciało znaleziono w bagażniku auta należącego do rapera. W efekcie D4vd został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, dopuszczenie się lubieżnych i nieobyczajnych czynów z nieletnią poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenia zwłok. W obliczu tak poważnych zarzutów kalifornijska prokuratura przyznała, iż będzie ubiegać się o najwyższy wymiar kary, którym w tym stanie jest kara śmierci. Sam 21-latek, który obecnie przebywa w L.A. County Men's Central, nie przyznaje się do winy.

Z kolei Epic już teraz rozpoczęło damage control – zresztą na wyraźnie życzenie członków społeczności. – Słyszymy Wasze obawy – stwierdzili przedstawiciele firmy. Od 28 kwietnia osoby, które zakupiły przedmioty związane z D4vdem, będą mogły ubiegać się o natychmiastowy zwrot pieniędzy. Mimo to w sieci nie brakuje opinii, iż to za mało i twórcy Fortnite’a powinni całkowicie usunąć z gry kontrowersyjne elementy kosmetyczne. Mimo tego wygląda na to, że do tego nie dojdzie i ci, którzy z jakiegoś powodu zdecydują się zachować, a może nawet korzystać w elementów związanych z Burke’em, będą mogli bez problemu to robić.