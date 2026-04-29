Fortnite w ogniu kontrowersji. Gracze żądają usunięcia rzeczy związanych z oskarżonym o morderstwo

W tym całym natłoku celebrytów nietrudno natrafić na kogoś, kogo obecność z czasem staje się problemem. Nawet bardzo poważnym.
Przedmioty rapera oskarżonego o morderstwo zostaną w Fortnite
Bohaterem obecnych kontrowersji jest niejaki David Burke, który szerszej publice znany jest jako D4vd. 21-letni raper swoją muzyczną karierę zaczął od własnoręcznie zmontowanych klipów z własną muzyką i fragmentami swojej rozgrywki w grze Fortnite. Z czasem zaczął się piąć po szczeblach muzycznego biznesu i w 2025 roku wydał swój debiutancki album, który dotarł na 13. miejsce prestiżowej listy Billboard 200. W tym samym roku nagrał utwór, który był oficjalnym hymnem Fortnite Global Championship 2025, czyli oficjalnych mistrzostw świata. Dodatkowo Amerykanin doczekał się w produkcji Epic Games własnych przedmiotów kosmetycznych.
