Denuvo w Black Myth: Wukong padło. Piraci czekali prawie 2 lata

Maciej Petryszyn
2026/04/28 17:30
Od premiery Black Myth: Wukong minęły niecałe 2 lata. Dotychczas jednak produkcja dzielnie broniła się przed zakusami piratów.

Do czasu. Denuvo wreszcie pękło. Produkcja Game Science trafiła w ręce piratów.

Denuvo w Black Myth: Wukong złamane

“Sukces” w tej kwestii ogłosił voices38, jeden z czołowych przedstawicieli pirackiej społeczności. To on pochylił się nad tematem Black Myth: Wukong i grzebał w nim na tyle długo, że udało mu się obejść zabezpieczenia Denuvo. Co istotne, nie chodzi tutaj o niezwykle kontrowersyjną i jednocześnie niebezpieczną dla użytkownika metodę Hypervisor, która wiąże się z wyłączeniem części zabezpieczeń systemu. Zamiast tego voices38 stworzył pełnoprawnego cracka, dzięki któremu możliwe jest obejście DRM-u. Piraci mogą więc świętować, społeczność graczy już niekoniecznie.

Ten dzień w końcu nadszedł! Wieczna wdzięczność dla voices38! – napisał jeden z członków subreddita r/CrackWatch.

Black Myth: Wukong od dawna było nieosiągalnym marzeniem pirackiej społeczności. Dotychczas jednak Denuvo skutecznie opierało się większości zakusów, chociaż nie wszystkich. Warto przypomnieć, że już pod koniec ubiegłego roku DRM złamał Maurice Heumann. Badacz technologii antypirackich zaprezentował nawet dowody na to, że faktycznie udało mu się odpalić nielegalną kopię Black Myth. Jednocześnie jednak odmówił on publikacji pirackiej wersji Wukonga, argumentując to kwestiami bezpieczeństwa i prywatności. Jak nietrudno się domyślić, taka postawa nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony tych, którzy zamiast kupić grę, wolą ją zwyczajnie ukraść.

Tak czy inaczej, Black Myth: Wukong to kolejna obok Doom: The Dark Ages oraz Resident Evil Requiem produkcja wyposażona w Denuvo, która została złamana. Niemniej warto odnotować, że piraci potrzebowali na to prawie 2 lat. W tym czasie więc wiele osób, które chciało sprawdzić tytuł Game Science, już to zrobiło, więc można powiedzieć, że DRM spełnił swoje zadanie. Niestety jednak piraci koniec końców i tak dopięli swego.

Źródło:https://www.thegamer.com/black-myth-wukong-cracked-piracy/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

