Opóźnienie PS6 i nowego XBOX-a może być dobrą wiadomością. Twórca Wiedźmina 3 tłumaczy dlaczego

Tomaszkiewicz podsumował, że w tej sytuacji dla studia jest zwyczajnie łatwiej:

W ogóle nie wpływa [to na plany studia – przyp. red.], a szczerze mówiąc, jest to dla nas nawet lepsze.

Ponieważ kiedy masz już gotową grę i znasz systemy oraz funkcje dostosowane do tych konkretnych konsol, dokładnie wiesz, co musisz zrobić. Nowa platforma to zawsze nowe wyzwanie: musisz się jej nauczyć, poznać granice, dowiedzieć się, co możesz zrobić, a czego nie. Poza tym to dodatkowy build, który musisz stworzyć i o który musisz później dbać.

Załóżmy, że mamy cztery wersje gry i chcemy później wydać dla graczy patcha. Musimy mieć pewność, że te zmiany działają na Xboksie, PlayStation, PC numer jeden i PC numer dwa.

Kiedy wchodzi nowa generacja, dochodzą kolejne dwie wersje, co drastycznie zwiększa nakład pracy. To brzmi prosto, ale trzeba pamiętać, że stoi za tym grupa testerów, która musi sprawdzić każdą platformę z osobna – i to nie tylko pod kątem tej jednej zmiany, ale też czy w całej grze nie ma krytycznych błędów blokujących postęp, czy można ją ukończyć od początku do końca i tak dalej. Szczerze mówiąc, to gigantyczny wysiłek. Jeśli pracujemy na konsolach, które mamy obecnie, jest łatwiej, bo wiemy, ile wersji musimy przygotować i łatwiej nad tym zapanować.