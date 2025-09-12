PlayStation 6 z pełną specyfikacją techniczną. Konsola zaoferuje ogromny skok mocy

Według nieoficjalnych informacji konsola ma wykorzystywać specjalnie zaprojektowany układ SoC produkowany w litografii 3 nm przez firmę TSMC. Jego powierzchnia ma wynosić około 280 mm², co czyniłoby go zauważalnie większym od układów w PS5. Sercem urządzenia ma być procesor oparty na architekturze Zen 6 z 7–8 głównymi rdzeniami i 2 dodatkowymi energooszczędnymi rdzeniami obsługującymi zadania systemowe. Ten podział pozwoliłby zwiększyć wydajność w grach nawet o 20 procent, ponieważ rdzenie niskonapięciowe przejmowałyby obowiązki związane z obsługą systemu operacyjnego i zadań w tle.

PlayStation 6 znów wycieka. Niedawno pojawiły się doniesienia, że konsola będzie oferowana wraz z opcjonalnym napędem, czyli podobnie, jak miało to miejsce w przypadku PlayStation 5 Pro. Teraz znany YouTuber Moore’s Law Is Dead opublikował materiały, które mają przedstawiać pełną specyfikację techniczną następcy PlayStation 5. Urządzenie funkcjonuje obecnie pod nazwą kodową PlayStation Orion, a jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, PS6 może przynieść największy skok technologiczny w historii marki.

Dzięki takiej konfiguracji gry zyskają dostęp do niemal całej mocy obliczeniowej CPU, bez konieczności dzielenia jej z systemem – stwierdził Moore’s Law Is Dead.

Najwięcej emocji budzi jednak układ graficzny. Według przecieku Sony celuje w 52–54 jednostki obliczeniowe oparte na architekturze RDNA 5, pracujące z częstotliwością 2,6–3,0 GHz i wyposażone w 10 MB pamięci podręcznej L2.

Taka konfiguracja miałaby zapewniać od 2,5 do 3 razy wyższą wydajność w klasycznym renderowaniu w porównaniu z PS5, ale prawdziwy skok dotyczyłby ray tracingu, nawet 6 do 12 razy wyższa wydajność niż w obecnej generacji. W praktyce oznaczałoby to poziom zbliżony do kart graficznych klasy RTX 5090 w zadaniach związanych z globalnym oświetleniem i śledzeniem promieni.

Różnica w jakości oświetlenia i efektach global illumination będzie fundamentalna i ogromna – zapowiedział twórca.

Dodatkowym wsparciem ma być technologia FSR 4, która według przecieku może zapewnić od 4 do 8 razy większą wydajność graficzną względem PS5 w grach wykorzystujących skalowanie obrazu.

PS6 ma również dysponować nowym standardem pamięci GDDR7, pracującym z przepustowością 640 GB/s przy 160-bitowej magistrali. Konsola ma wspierać do 40 GB RAM, choć Sony rozważa wypuszczenie modelu z 30 GB, jeśli ceny pamięci w 2027 roku okażą się zbyt wysokie.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, PS6 ma oferować pełną zgodność z grami z PS5 i PS4, ale nie wspomniano o wsparciu dla tytułów z PS3. Produkcja ma ruszyć w połowie 2027 roku, a rynkowa premiera planowana jest na jesień tego samego roku.

