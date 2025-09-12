Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 6 z pełną specyfikacją techniczną. Konsola zaoferuje ogromny skok mocy

Radosław Krajewski
2025/09/12 11:20
Sony chce ponownie rywalizować z Microsoftem o miano najpotężniejszej konsoli.

PlayStation 6 znów wycieka. Niedawno pojawiły się doniesienia, że konsola będzie oferowana wraz z opcjonalnym napędem, czyli podobnie, jak miało to miejsce w przypadku PlayStation 5 Pro. Teraz znany YouTuber Moore’s Law Is Dead opublikował materiały, które mają przedstawiać pełną specyfikację techniczną następcy PlayStation 5. Urządzenie funkcjonuje obecnie pod nazwą kodową PlayStation Orion, a jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, PS6 może przynieść największy skok technologiczny w historii marki.

PlayStation 6
PlayStation 6

PlayStation 6 – wyciekła pełna specyfikacja konsoli nowej generacji

Według nieoficjalnych informacji konsola ma wykorzystywać specjalnie zaprojektowany układ SoC produkowany w litografii 3 nm przez firmę TSMC. Jego powierzchnia ma wynosić około 280 mm², co czyniłoby go zauważalnie większym od układów w PS5. Sercem urządzenia ma być procesor oparty na architekturze Zen 6 z 7–8 głównymi rdzeniami i 2 dodatkowymi energooszczędnymi rdzeniami obsługującymi zadania systemowe. Ten podział pozwoliłby zwiększyć wydajność w grach nawet o 20 procent, ponieważ rdzenie niskonapięciowe przejmowałyby obowiązki związane z obsługą systemu operacyjnego i zadań w tle.

Dzięki takiej konfiguracji gry zyskają dostęp do niemal całej mocy obliczeniowej CPU, bez konieczności dzielenia jej z systemem – stwierdził Moore’s Law Is Dead.

Najwięcej emocji budzi jednak układ graficzny. Według przecieku Sony celuje w 52–54 jednostki obliczeniowe oparte na architekturze RDNA 5, pracujące z częstotliwością 2,6–3,0 GHz i wyposażone w 10 MB pamięci podręcznej L2.

Taka konfiguracja miałaby zapewniać od 2,5 do 3 razy wyższą wydajność w klasycznym renderowaniu w porównaniu z PS5, ale prawdziwy skok dotyczyłby ray tracingu, nawet 6 do 12 razy wyższa wydajność niż w obecnej generacji. W praktyce oznaczałoby to poziom zbliżony do kart graficznych klasy RTX 5090 w zadaniach związanych z globalnym oświetleniem i śledzeniem promieni.

Różnica w jakości oświetlenia i efektach global illumination będzie fundamentalna i ogromna – zapowiedział twórca.

Dodatkowym wsparciem ma być technologia FSR 4, która według przecieku może zapewnić od 4 do 8 razy większą wydajność graficzną względem PS5 w grach wykorzystujących skalowanie obrazu.

PS6 ma również dysponować nowym standardem pamięci GDDR7, pracującym z przepustowością 640 GB/s przy 160-bitowej magistrali. Konsola ma wspierać do 40 GB RAM, choć Sony rozważa wypuszczenie modelu z 30 GB, jeśli ceny pamięci w 2027 roku okażą się zbyt wysokie.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, PS6 ma oferować pełną zgodność z grami z PS5 i PS4, ale nie wspomniano o wsparciu dla tytułów z PS3. Produkcja ma ruszyć w połowie 2027 roku, a rynkowa premiera planowana jest na jesień tego samego roku.

SoC i produkcja:

  • Niestandardowy układ SoC z monolitycznym rdzeniem krzemowym o powierzchni ok. 280 mm²
  • Wykonany w procesie technologicznym TSMC 3 nm

CPU:

  • 7–8 rdzeni Zen 6 + 2 rdzenie Zen 6 typu Low-Power (LP)
  • Łącznie 9–10 rdzeni w zależności od wersji (jeden rdzeń może być dezaktywowany)
  • Rdzenie LP przeznaczone do obsługi systemu operacyjnego i zadań w tle, co zwalnia ok. 20% mocy CPU dla gier

GPU:

  • 52–54 jednostki obliczeniowe oparte na architekturze RDNA 5
  • Taktowanie na poziomie 2,6–3,0 GHz
  • Około 10 MB pamięci podręcznej L2
  • Organizacja: 3 silniki shaderów × 9 grup roboczych (łącznie 27)

Szacowana wydajność:

  • Rasteryzacja: 2,5–3x wydajność PS5
  • Ray tracing: równowartość 34–40 TFLOPS
  • Z FSR 4: około 4–8x wydajność graficzna PS5

Pamięć:

  • Magistrala GDDR7 o szerokości 160 bitów, taktowana 32 GT/s
  • Przepustowość: 640 GB/s
  • Obsługiwana pojemność: do 40 GB RAM
  • Sony rozważa wersje finalne z 30 GB lub 40 GB RAM (w zależności od ceny)

Twórca przecieku zaznaczył również, że konkurencyjna konsola Microsoftu o nazwie kodowej Xbox Magnus może mieć na papierze około 25 procent wyższą wydajność surową, ale różnice w praktyce mogą być minimalne. Obie platformy mają celować w stabilne 4K przy 60 klatkach na sekundę, a dzięki technikom skalowania także w 4K przy 120 FPS w grach nowej generacji.

Różnice w realnej wydajności między PS6 i Xbox Magnus będą prawdopodobnie trudne do zauważenia dla przeciętnego gracza – ocenił informator.

Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, PlayStation 6 może zaoferować nie tylko największy wzrost mocy w historii konsol Sony, ale i ogromny postęp w jakości oprawy graficznej, zwłaszcza w zakresie oświetlenia i efektów ray tracingu.

Źródło:https://twistedvoxel.com/ps6-full-specs-sheet-leaks-almost-unrealistic/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

FallingStickman
Gramowicz
Dzisiaj 12:17

Kaktus mi wyrośnie jak faktycznie taka będzie specyfikacja modelu sprzedażowego; może dev kitu, a i tak wydaje mi się to naciągane. Musieliby to sprzedawać za $1500.

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 11:47

Największy skok technologiczny był na samym początku i już się nie powtórzy, bo nawet największy laik jak zobaczy obok siebie gry z PS1 i PS2 albo PS2 vs PS3 to widzi różnicę, przy 3 vs 4 to już nie takie proste a 4 vs 5 to trzeba się przyjrzeć. Identycznie jest ze smartfonami co roku coraz mniejsza równica i coraz mniej powodu żeby zmieniać

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:24

Ja tam czekam na cenę i info, czy będę musiał rozważyć sprzedaż nerki...




