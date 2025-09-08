PlayStation 6 bez napędu? Jest dobra i zła wiadomość dla fanów Sony

Kolejne informacje o PlayStation 6 regularnie wyciekają do sieci. Niedawno dowiedzieliśmy się, że według ostatnich doniesień, konsola Sony ma być o wiele tańsza od konkurencyjnej propozycji Microsoftu. Teraz serwis Insider Gaming wyjaśnił kwestię napędu w PS6. Okazuje się, że konsola zadebiutuje z odłączanym napędem dyskowym. Tym samym japoński gigant stawia na modułową konstrukcję, gdzie gracze będą mogli sami dokupić napęd do PlayStation 6.

PlayStation 6 – Sony zaoferuje napęd w konsoli nowej generacji i nie zrezygnuje z wydań pudełkowych

Odłączany napęd, który zadebiutował w erze PlayStation 5, został zaprojektowany w celu usprawnienia produkcji i obniżenia kosztów transportu. Dzięki modułowej konstrukcji Sony umożliwiło graczom wybór między konsolą w pełni cyfrową a wersją wyposażoną w napęd na nośniki fizyczne. Strategia ta okazała się sukcesem, spełniając wewnętrzne cele firmy i skłaniając Sony do kontynuacji tego rozwiązania w PlayStation 6.