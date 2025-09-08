PlayStation 6 bez napędu? Jest dobra i zła wiadomość dla fanów Sony

Wyjaśniła się kwestia napędu w następnej generacji PlayStation.
Kolejne informacje o PlayStation 6 regularnie wyciekają do sieci. Niedawno dowiedzieliśmy się, że według ostatnich doniesień, konsola Sony ma być o wiele tańsza od konkurencyjnej propozycji Microsoftu. Teraz serwis Insider Gaming wyjaśnił kwestię napędu w PS6. Okazuje się, że konsola zadebiutuje z odłączanym napędem dyskowym. Tym samym japoński gigant stawia na modułową konstrukcję, gdzie gracze będą mogli sami dokupić napęd do PlayStation 6.
PlayStation 6 – Sony zaoferuje napęd w konsoli nowej generacji i nie zrezygnuje z wydań pudełkowych
Odłączany napęd, który zadebiutował w erze PlayStation 5, został zaprojektowany w celu usprawnienia produkcji i obniżenia kosztów transportu. Dzięki modułowej konstrukcji Sony umożliwiło graczom wybór między konsolą w pełni cyfrową a wersją wyposażoną w napęd na nośniki fizyczne. Strategia ta okazała się sukcesem, spełniając wewnętrzne cele firmy i skłaniając Sony do kontynuacji tego rozwiązania w PlayStation 6.
Decyzja o zachowaniu odłączanego napędu dyskowego w kolejnej generacji jest ostateczna, ponieważ spełnił on wszystkie wewnętrzne cele dla PlayStation 5. Chodzi o obniżenie kosztów produkcji i transportu w obliczu nieprzewidywalnych warunków gospodarczych – powiedział jeden z informatorów znających plany Sony.
Klienci będą mieli kilka opcji zakupu PlayStation 6. Konsola będzie dostępna jako samodzielna wersja cyfrowa, jako tradycyjne urządzenie w zestawie z napędem lub z możliwością dokupienia napędu osobno w celu późniejszej rozbudowy. Ta elastyczność zapewnia, że zarówno gracze preferujący cyfrowe rozwiązania, jak i ci, którzy wolą kolekcjonować fizyczne wydania gier, znajdą coś dla siebie, co pozwoli Sony utrzymać szerokie zainteresowanie rynkowe.
GramTV przedstawia:
Chociaż gracze, którzy chcą posiadać napęd w swojej konsoli, będą musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami, czy to od razu kupując droższą wersję PlayStation 6, czy w późniejszym terminie dokupując sam napęd, to jest to również dobra informacja dla graczy. Z informacji wynika, że Sony nie zamierza rezygnować z wydawania swoich gier w wersjach pudełkowych. Chociaż niektóre firmy mogą rozważać taką opcję w następnej generacji konsol, to japońska korporacja najwyraźniej nadal chce wspierać wypuszczanie gier na płytach.
Oprócz napędu Sony skupia się na efektywności w ogólnym projekcie PlayStation 6. Źródła sugerują, że konsola będzie miała prostszy design w porównaniu do swojego poprzednika, stawiając na mniejszą wagę i zoptymalizowane wymiary. Ten krok jest częścią szerszych wysiłków Sony, by zminimalizować koszty przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości doświadczenia dla klientów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!