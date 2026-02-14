Sony postawi na streaming? Firma planuje zmniejszyć wagę gier AAA do zaledwie 100 MB

To byłby prawdziwy przełom.

Sony pracuje nad rozwiązaniem, które może całkowicie zmienić sposób instalowania i przechowywania dużych gier. Z najnowszego patentu wynika, że japoński gigant bada metodę pozwalającą ograniczyć rozmiar produkcji klasy AAA z około 100 GB do zaledwie około 100 MB, bez negatywnego wpływu na płynność rozgrywki. Sony pracuje nad zmniejszeniem rozmiaru gier i to bez korzystania z klasycznych rozwiązań grania w chmurze Zgłoszenie patentowe opisuje system, który zakłada pobieranie na dysk jedynie niewielkiego pakietu startowego oraz kluczowych plików odpowiedzialnych za logikę gry. Najcięższe elementy, takie jak tekstury wysokiej jakości czy zasoby audio, byłyby strumieniowane z chmury w trakcie zabawy. Dzięki temu gra działałaby lokalnie, a gracz nie odczuwałby opóźnień znanych z klasycznego cloud gamingu.

Jak podkreśla Sony, kluczowe pliki wykorzystywane podczas rozgrywki pozostawałyby na urządzeniu, co ma eliminować problemy z input lagiem i spadkami liczby klatek na sekundę. W praktyce oznaczałoby to szybkie uruchamianie gier oraz znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej. Plik wykonywalny może być częścią pakietu zawierającego podstawowe zasoby. Taki pakiet może mieć rozmiar rzędu 100 MB, a nie 10 GB lub 100 GB, co jest obecnie typowe dla dużych gier.

Patent zatytułowany „Asset Streaming System and Method” wskazuje także, że słabsze połączenie internetowe nie powinno powodować opóźnień w sterowaniu. W najgorszym przypadku gra mogłaby tymczasowo korzystać z tekstur o niższej jakości lub wcześniej pobranych zasobów dla danej lokacji, co skutkowałoby jedynie pogorszeniem oprawy wizualnej. Gry oparte na chmurze mogą generować własne problemy. Na przykład połączenie internetowe użytkownika może być ograniczone, jak w przypadku sieci mobilnej, co prowadzi do odczuwalnych opóźnień. Co istotne, brak dostępu do internetu nie uniemożliwiałby całkowicie zabawy, choć wiązałby się z pewnymi ograniczeniami jakości. System mógłby działać w trybie awaryjnym, wykorzystując lokalnie zapisane, uproszczone zasoby. Nie jest to pierwszy raz, gdy Sony eksperymentuje z pomysłami na ograniczenie rozmiaru gier. Firma już wcześniej zabezpieczała patenty o podobnym celu, choć oparte na innych rozwiązaniach technicznych. Nowy dokument sugeruje jednak, że temat jest traktowany poważnie i może stać się jednym z kierunków rozwoju przyszłych platform.

