Promocja dla lubiących się bać. Cronos: The New Dawn w okazyjnej cenie

Ostatecznie nie dobiła ona do poziomu opowieści z Cichego Wzgórza. Nadal jednak Cronos: The New Dawn to naprawdę kompetentny horror.
Cronos od Bloober Teamu już za około 150 zł
Jeżeli zaś ktoś jeszcze tego nie sprawdził, to nadarza się dobra okazja. Oto bowiem Cronos: The New Dawn w wersji na PlayStation 5 znalazło się na promocji. W momencie, gdy w większości sklepów ceny dobijają do 200 zł, w Perfect Blue najnowszą grę Bloobera zgarniemy za około 150 zł. Co prawda jest to wydanie australijskie, ale z uwagi na brak regionalnej blokady bez problemu skorzystamy z niego w naszym kraju.
- Cronos: The New Dawn (PS5) – 149,99 zł
Cronos: The New Dawn przenosi gracza do mrocznego świata, w którym surowa estetyka wschodnioeuropejskiego brutalizmu łączy się z retrofuturystyczną technologią. To opowieść, w której przeszłość i przyszłość nieustannie się przeplatają, tworząc niezwykłą, pełną napięcia historię.
W retrospekcjach zobaczysz świat ogarnięty przez Zmianę – globalne wydarzenie, które raz na zawsze odmieniło losy ludzkości. W przyszłości natomiast czekają na ciebie wyjałowione pustkowia, gdzie każdy krok oznacza walkę o życie w starciu z niebezpiecznymi, zmutowanymi istotami. Aby przetrwać, musisz wykazać się refleksem, sprytem i umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.
Jako Podróżnik, wysłannik enigmatycznego Kolektywu, wyruszysz na misję odnajdywania wyrw w czasie. Dzięki nim przeniesiesz się do Polski lat osiemdziesiątych XX wieku, by odszukać kluczowe osoby, które zginęły w czasie Apokalipsy.
Do dyspozycji otrzymasz potężny artefakt – Żniwiarza Dusz. To on pozwoli ci zdobywać Esencje poległych i sprowadzać ich do przyszłości, by odmienić bieg historii.
Świat gry jest bezlitosny i pełen koszmarów. Twoje przetrwanie zależy od strategicznego myślenia, umiejętności planowania i wykorzystania całego dostępnego arsenału. Każdy wróg, zrodzony z wypaczonej resztki człowieczeństwa, to śmiertelne zagrożenie. Szybkość twoich decyzji zadecyduje, czy staniesz się zwycięzcą… czy kolejną ofiarą pustkowi.
