Promocja dla lubiących się bać. Cronos: The New Dawn w okazyjnej cenie

Po udanym remake’u Silent Hill Polacy z Bloober Teamu nie zwolnili tempa. W ubiegłym roku ukazała się ich kolejna produkcja.

Ostatecznie nie dobiła ona do poziomu opowieści z Cichego Wzgórza. Nadal jednak Cronos: The New Dawn to naprawdę kompetentny horror.

Cronos od Bloober Teamu już za około 150 zł

Jeżeli zaś ktoś jeszcze tego nie sprawdził, to nadarza się dobra okazja. Oto bowiem Cronos: The New Dawn w wersji na PlayStation 5 znalazło się na promocji. W momencie, gdy w większości sklepów ceny dobijają do 200 zł, w Perfect Blue najnowszą grę Bloobera zgarniemy za około 150 zł. Co prawda jest to wydanie australijskie, ale z uwagi na brak regionalnej blokady bez problemu skorzystamy z niego w naszym kraju.