Promocja dla lubiących się bać. Cronos: The New Dawn w okazyjnej cenie

Maciej Petryszyn
2026/02/14 15:20
Po udanym remake’u Silent Hill Polacy z Bloober Teamu nie zwolnili tempa. W ubiegłym roku ukazała się ich kolejna produkcja.

Ostatecznie nie dobiła ona do poziomu opowieści z Cichego Wzgórza. Nadal jednak Cronos: The New Dawn to naprawdę kompetentny horror.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos od Bloober Teamu już za około 150 zł

Jeżeli zaś ktoś jeszcze tego nie sprawdził, to nadarza się dobra okazja. Oto bowiem Cronos: The New Dawn w wersji na PlayStation 5 znalazło się na promocji. W momencie, gdy w większości sklepów ceny dobijają do 200 zł, w Perfect Blue najnowszą grę Bloobera zgarniemy za około 150 zł. Co prawda jest to wydanie australijskie, ale z uwagi na brak regionalnej blokady bez problemu skorzystamy z niego w naszym kraju.

Cronos: The New Dawn przenosi gracza do mrocznego świata, w którym surowa estetyka wschodnioeuropejskiego brutalizmu łączy się z retrofuturystyczną technologią. To opowieść, w której przeszłość i przyszłość nieustannie się przeplatają, tworząc niezwykłą, pełną napięcia historię.

W retrospekcjach zobaczysz świat ogarnięty przez Zmianę – globalne wydarzenie, które raz na zawsze odmieniło losy ludzkości. W przyszłości natomiast czekają na ciebie wyjałowione pustkowia, gdzie każdy krok oznacza walkę o życie w starciu z niebezpiecznymi, zmutowanymi istotami. Aby przetrwać, musisz wykazać się refleksem, sprytem i umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.

Jako Podróżnik, wysłannik enigmatycznego Kolektywu, wyruszysz na misję odnajdywania wyrw w czasie. Dzięki nim przeniesiesz się do Polski lat osiemdziesiątych XX wieku, by odszukać kluczowe osoby, które zginęły w czasie Apokalipsy.

Do dyspozycji otrzymasz potężny artefakt – Żniwiarza Dusz. To on pozwoli ci zdobywać Esencje poległych i sprowadzać ich do przyszłości, by odmienić bieg historii.

Świat gry jest bezlitosny i pełen koszmarów. Twoje przetrwanie zależy od strategicznego myślenia, umiejętności planowania i wykorzystania całego dostępnego arsenału. Każdy wróg, zrodzony z wypaczonej resztki człowieczeństwa, to śmiertelne zagrożenie. Szybkość twoich decyzji zadecyduje, czy staniesz się zwycięzcą… czy kolejną ofiarą pustkowi.

Tagi:

promocja
cena
Bloober Team
PlayStation 5
PS5
okazja
Cronos: The New Dawn
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

