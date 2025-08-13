PlayStation 6 ma zapewnić 4K z 120 FPS-ami. Konsola Sony o mocy RTX-a 5090

To może być absolutnie topowy sprzęt do grania.

Poznaliśmy kolejne informacje o PlayStation 6. Niedawno ujawniono, że nowy Xbox ma osiągać podobną wydajność w grach, jak produkcje odpalone na mocnym komputerze z GeForce RTX 5080. Według najnowszych przecieków od znanego informatora Moore’s Law is Dead, PlayStation 6 ma otrzymać zupełnie nowy, półcustomowy układ SoC od AMD o kodowej nazwie Orion. Jego sercem będą rdzenie graficzne RDNA 5, które mają przynieść ogromny wzrost wydajności zarówno w tradycyjnej rasteryzacji, jak i w ray tracingu. PlayStation 6 – konsola Sony o mocy GeForce’a RTX 5090? Z dotychczasowych informacji wynika, że PS6 może zapewnić od pięciu do nawet dziesięciu razy lepszą wydajność ray tracingu w porównaniu z bazowym modelem PS5. Taki skok pozwoliłby konsoli osiągnąć poziom wydajności zbliżony do karty GeForce RTX 5080, a w najbardziej optymistycznym scenariuszu nawet do flagowego RTX 5090.

PS6 będzie miało wydajność ray tracingu porównywalną do GeForce RTX 5080, a w najlepszym przypadku nawet zbliżoną do flagowego RTX 5090 – mówi Moore’s Law is Dead. Konsola ma obsługiwać gry w natywnej rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę w trybie rasteryzacji. Dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej ray tracingu, możliwe stanie się także granie w 4K przy 60 FPS lub więcej z włączonym śledzeniem promieni i wsparciem technologii PSSR, czyli nowej metody skalowania obrazu. Wreszcie zobaczymy prawdziwy generacyjny skok jakości grafiki, a nie tylko kosmetyczne zmiany. PS6 będzie miało moc, która wyniesie oprawę wizualną na zupełnie nowy poziom – podkreślają dziennikarze.

GramTV przedstawia:

AMD, odpowiedzialne za procesory i układy graficzne w konsolach Sony od czasu premiery PS4, pracuje nad nową architekturą RDNA 5. Według przecieków firma podzieli linię GPU na dwa główne typy rdzeni: AT0 i AT2. Flagowe karty graficzne z rodziny Radeon RX 10000 otrzymają rdzeń AT0 z nawet 154 jednostkami CU, natomiast wariant AT2 trafi do konsol nowej generacji. Ma on być dostępny w konfiguracjach z 64, 48 i 44 jednostkami CU, pracującymi z częstotliwościami przekraczającymi 3,0 GHz i wyposażonymi w pamięć GDDR7. Premiera PlayStation 6 przewidywana jest na koniec 2027 lub początek 2028 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy NVIDIA wprowadzi na rynek karty z serii GeForce RTX 60. Oznacza to, że już w momencie debiutu PS6 będzie konkurowało z najnowszymi pecetowymi technologiami graficznymi, które również zaoferują przełom w ray tracingu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.