Wielka wyprzedaż Black Friday 2025 w PS Store. Hity na PS5 i PS4 taniej nawet o 75%

Coroczne wyprzedaże z okazji Black Friday są już dostępne również w cyfrowych sklepach z grami. Promocje nie ominęły oczywiście PlayStation Store. W ofercie sklepu znalazła się masa gier na PS4 i PS5 przecenionych nawet o 75%.
Wyprzedaż z okazji Black Friday 2025 w PlayStation Store
Zainteresowani wzbogaceniem cyfrowych bibliotek grami na PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na najnowsze promocje w PS Store. Sklep wystartował bowiem z Black Friday 2025, które pozwala zaoszczędzić na różnorodnych tytułach przeznaczonych na sprzęt Sony. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
- EA Sports FC 26 (PS4, PS5) – 169,50 zł (zamiast 339 zł)
- Death Stranding 2: On the Beach (PS5) – 254,25 zł (zamiast 339 zł)
- Assassin’s Creed Shadows (PS5) – 209,40 zł (zamiast 349 zł)
- Assassin's Creed Mirage (PS4, PS5) – 68,97 zł (zamiast 229,90 zł)
- Battlefield 6 (PS5) – 288,15 zł (zamiast 339 zł)
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 175,20 zł (zamiast 219 zł)
- Borderlands 4 (PS5) – 271,20 zł (zamiast 339 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna (PS4, PS5) – 37,80 zł (zamiast 189 zł)
- Ready or Not (PS5) – 175,20 zł (zamiast 219 zł)
- Dying Light: The Beast (PS5) – 255,20 zł (zamiast 319 zł)
- Dying Light 2 Stay Human (PS4, PS5) – 88,77 zł (zamiast 269 zł)
- SILENT HILL f (PS5) – 237,30 zł (zamiast 339 zł)
- Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) – 194,35 zł (zamiast 299 zł)
- Red Dead Redemption 2 (PS4) – 64,75 zł (zamiast 259 zł)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Edycja Ultimate (PS4, PS5) – 169,50 zł (zamiast 339 zł)
- Helldivers 2 (PS5) – 135,20 zł (zamiast 169 zł)
- Stellar Blade (PS5) – 210,18 zł (zamiast 339 zł)
- Astro Bot (PS5) – 212,29 zł (zamiast 299 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Edycja Międzygeneracyjna (PS4, PS5) – 129,30 zł (zamiast 215,50 zł)
- It Takes Two (PS4, PS5) – 42,45 zł (zamiast 169 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5) – 179,40 zł (zamiast 299 zł)
- Diablo IV (PS4, PS5) – 107,75 zł (zamiast 215,50 zł)
- The First Berserker: Khazan Standard Edition (PS5) – 174,30 zł (zamiast 249 zł)
- RoadCraft (PS5) – 126,75 zł (zamiast 169 zł)
- Little Nightmares III (PS4, PS5) – 135,20 zł (zamiast 169 zł)
- WWE 2K25 Standard Edition (PS4, PS5) – 105,27 zł (zamiast 319 zł)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5) – 166,83 zł (zamiast 249 zł)
- The Outer Worlds 2 (PS5) – 239,20 zł (zamiast 299 zł)
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 43,80 zł (zamiast 219 zł)
- Silent Hill 2 (PS5) – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- Star Wars Outlaws (PS5) – 104,70 zł (zamiast 349 zł)
Pełna oferta dostępna jest tutaj. Promocja potrwa do 2 grudnia 2025 roku.
