Wielka wyprzedaż Black Friday 2025 w PS Store. Hity na PS5 i PS4 taniej nawet o 75%

Coroczne wyprzedaże z okazji Black Friday są już dostępne również w cyfrowych sklepach z grami. Promocje nie ominęły oczywiście PlayStation Store. W ofercie sklepu znalazła się masa gier na PS4 i PS5 przecenionych nawet o 75%.

Wyprzedaż z okazji Black Friday 2025 w PlayStation Store

Zainteresowani wzbogaceniem cyfrowych bibliotek grami na PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na najnowsze promocje w PS Store. Sklep wystartował bowiem z Black Friday 2025, które pozwala zaoszczędzić na różnorodnych tytułach przeznaczonych na sprzęt Sony. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest tutaj. Promocja potrwa do 2 grudnia 2025 roku.