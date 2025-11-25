Zapomniany hit z PlayStation 3 wreszcie trafił na PC. Ale w nieoficjalnej wersji

Gra nareszcie dostępna jest do ogrania na komputerach, a nawet Steam Decku.
Seria MotorStorm święciła swoje triumfy na PlayStation 3, ale zakończyła się zaledwie po trzech dużych odsłonach i kilku spin-offach. Kilkanaście lat później niewielu graczy pamięta o tych ścigałkach, ale teraz użytkownicy komputerów, a także Steam Decków mogą po raz pierwszy sprawdzić pierwszą odsłonę serii za sprawą nieoficjalnej emulacji. Ten klasyk powrócił dzięki twórcom emulatora RPCS3, którzy doprowadzili grę do stanu pozwalającego uruchomić ją na PC niemal bez żadnych problemów.
MotorStorm grywalny po raz pierwszy na PC dzięki emulatorowi RPCS3
Emulacja konsoli Sony z siódmej generacji od dawna stanowi ogromne wyzwanie. Nietypowa architektura PS3 była powodem, dla którego kompatybilność wsteczna późniejszych PlayStation pozostawała tak ograniczona. Mimo to zespół RPCS3 zaprezentował materiał pokazujący, że MotorStorm działa płynnie, z pełną fizyką i efektami, które przed laty robiły tak duże wrażenie. Dodatkową zaletą jest możliwość podniesienia rozdzielczości oraz uruchomienia gry nawet na Steam Decku.
Debiutujący w 2006 roku MotorStorm szybko stał się jednym z symboli technologicznego przeskoku pomiędzy PS2 a PS3. Dynamiczne wyścigi w ekstremalnych warunkach łączyły efektowną deformację pojazdów z brudem osiadającym na karoserii, co stanowiło wizytówkę serii. Mimo kilku kontynuacji gry zniknęły z radarów graczy po 2012 roku i od tamtej pory nie doczekały się powrotu w żadnej formie.
Obecnie nie tylko pierwsza część jest grywalna na PC. Użytkownicy mogą również uruchomić MotorStorm: Pacific Rift na Steam Decku, a trzecia odsłona z PS3 czyli MotorStorm: Apocalypse także jest w trakcie udoskonalania. Emulator radzi sobie z nią coraz lepiej, choć twórcy informują o drobnych problemach z grafiką i stabilnością.
Powrót serii w postaci emulacji cieszy wiernych fanów, ale jednocześnie przypomina o tym jak mocno PlayStation brakuje dziś podobnych, nieskomplikowanych produkcji pełnych adrenaliny. Przy obecnym tempie wydawania dużych exclusiveów tytuł pokroju MotorStorm mógłby znacząco odświeżyć bibliotekę konsoli.
