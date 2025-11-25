Zapomniany hit z PlayStation 3 wreszcie trafił na PC. Ale w nieoficjalnej wersji

Seria MotorStorm święciła swoje triumfy na PlayStation 3, ale zakończyła się zaledwie po trzech dużych odsłonach i kilku spin-offach. Kilkanaście lat później niewielu graczy pamięta o tych ścigałkach, ale teraz użytkownicy komputerów, a także Steam Decków mogą po raz pierwszy sprawdzić pierwszą odsłonę serii za sprawą nieoficjalnej emulacji. Ten klasyk powrócił dzięki twórcom emulatora RPCS3, którzy doprowadzili grę do stanu pozwalającego uruchomić ją na PC niemal bez żadnych problemów.

MotorStorm grywalny po raz pierwszy na PC dzięki emulatorowi RPCS3

Emulacja konsoli Sony z siódmej generacji od dawna stanowi ogromne wyzwanie. Nietypowa architektura PS3 była powodem, dla którego kompatybilność wsteczna późniejszych PlayStation pozostawała tak ograniczona. Mimo to zespół RPCS3 zaprezentował materiał pokazujący, że MotorStorm działa płynnie, z pełną fizyką i efektami, które przed laty robiły tak duże wrażenie. Dodatkową zaletą jest możliwość podniesienia rozdzielczości oraz uruchomienia gry nawet na Steam Decku.