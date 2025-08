PS6 i nowy Xbox z wydajnością na poziomie topowych kart graficznych. Dziesięciokrotnie lepsze osiągi w ray tracingu

W sieci pojawiły się nowe przecieki dotyczące nadchodzących konsol nowej generacji od Sony i Microsoftu. Choć na debiut konsol jeszcze trochę poczekamy, to najnowsze doniesienia sugerują, że PS6 i nowy Xbox przyniosą największy skok technologiczny w historii konsol.

PlayStation 6 i nowy Xbox z wydajnością porównywalną do kart Radeon RX 9070XT oraz GeForce RTX 5080

Kilka dni temu w sieci pojawiła się specyfikacja techniczna PlayStation 6, a teraz według YouTubera Moore’s Law Is Dead, PS6 zaoferuje trzykrotnie wyższą wydajność rasteryzacji niż bazowy model PS5, co stawia ją na poziomie karty NVIDIA GeForce RTX 4080. W przypadku ray tracingu różnica ma być jeszcze większa, od pięciu do nawet dziesięciu razy wyższa wydajność niż obecnie.