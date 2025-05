PS6 Jupiter w nowych szczegółach. Gracze i deweloperzy mogą być zawiedzeni konsolą Sony

Układ SoC przenośnego PS6 będzie zupełnie innym chipem niż ten, który trafi do stacjonarnej wersji konsoli. Został zaprojektowany do pracy przy bardzo niskich napięciach.

Sony aktualnie ocenia nowy projekt niskonapięciowego układu SoC do gier – wewnętrznie nazywanego ‘Jupiter’. Chip ma być opracowany przez AMD i wyprodukowany w procesie SF2P przez Samsung Foundry. Masowa produkcja planowana jest po 2028 roku. Umowa nie została jeszcze sfinalizowana – rozmowy wciąż trwają między Sony, Samsungiem i AMD.

Według jego wcześniejszych informacji konsola będzie wyposażona w od 28 do 32 jednostek obliczeniowych (CUs), co oznacza wynik poniżej PS5 (36 CUs), ale nadal wystarczający, by uruchamiać tytuły nowej generacji.

Zdecydowanie będzie w stanie uruchamiać gry z PS5, ale nie w tej samej rozdzielczości ani liczbie klatek – głównie z powodu niższej przepustowości pamięci – dodał Kepler_L2.

Projekt „Jupiter” wciąż znajduje się na wczesnym etapie i żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Wygląda jednak na to, że przenośne PS6 zaoferuje mniejszą moc niż bazowe PlayStation 5, co może zirytować wielu deweloperów. W przeszłości przedstawiciele studiów narzekali na niską moc Xboxa Series S, przez co potrzebowali wiele dodatkowego czasu, aby zoptymalizować swój tytuł pod słabszą konsolę od Microsoftu. Czy tak samo będzie w przypadku przenośnego PlayStation 6? Przekonamy się po premierze konsoli.