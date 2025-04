Przenośne PlayStation 6 uruchomi gry z PS5. Jest jednak jedno duże „ale”

Przenośna wersja PS6 ma być rozwijana równolegle ze standardową, stacjonarną edycją konsoli. Chociaż Sony nie ogłosiło jeszcze oficjalnie nowej generacji, wiadomo już, że sprzęt ponownie będzie oparty na technologii AMD, mimo że Intel również złożył swoją ofertę. Z przecieków wynika, że wersja przenośna nie dorówna mocą podstawowej wersji PS5, ale będzie wydajniejsza od Xbox Series S. Jej układ SoC ma mieć mniej niż 40 jednostek CU i działać przy bardzo niskim napięciu.

O tradycyjnej wersji PlayStation 6 wiadomo na razie mniej, ale według doniesień Sony planuje, by była to najmocniejsza konsola swojej generacji, z rozszerzonym wsparciem dla ray tracingu oraz uczenia maszynowego, co ma umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanych i innowacyjnych doświadczeń gamingowych. Na premierę poczekamy przynajmniej do 2028 roku.