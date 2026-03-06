LEGO z potężnymi wzmocnieniami na 2026 rok? Słynna manga, popularna podmorska kreskówka oraz pokeball

Pojawiły się bowiem plotki o kolejnych potężnych wzmocnieniach. Duńska marka wydaje się mieć ogromne plany.
Powrót SpongeBoba, boski smok z Dragon Ball?
Jak podaje Brick Clicker, czyli wiarygodny informator, jeżeli chodzi o markę LEGO, Duńczycy mieli m.in. odzyskać prawa do marki SpongeBob Kanciastoporty. Postacie z podmorskiej kreskówki już w przeszłości były obecne w zestawach złożonych z popularnych klocków. W sumie było ich 14 i ukazywały się one między 2006 a 2012 rokiem – nie zabrakło najbardziej klasycznych dla tego uniwersum miejsc, jak np. restauracje Pod Tłustym Krabem i Kubeł Pomyj, ale także np. dużego, bo złożonego z 445 klocków Spongeboba. Teraz LEGO ma wrócić do tej marki, aczkolwiek na razie nie wiadomo, czego możemy się spodziewać.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!