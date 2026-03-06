Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO z potężnymi wzmocnieniami na 2026 rok? Słynna manga, popularna podmorska kreskówka oraz pokeball

Maciej Petryszyn
2026/03/06 23:00
Konkurencja nie śpi, więc LEGO w tym roku wzmocniło znacznie swoje portfolio, jeżeli chodzi o marki third-part. A to prawdopodobnie nie koniec.

Pojawiły się bowiem plotki o kolejnych potężnych wzmocnieniach. Duńska marka wydaje się mieć ogromne plany.

Pokéball z LEGO
Powrót SpongeBoba, boski smok z Dragon Ball?

Jak podaje Brick Clicker, czyli wiarygodny informator, jeżeli chodzi o markę LEGO, Duńczycy mieli m.in. odzyskać prawa do marki SpongeBob Kanciastoporty. Postacie z podmorskiej kreskówki już w przeszłości były obecne w zestawach złożonych z popularnych klocków. W sumie było ich 14 i ukazywały się one między 2006 a 2012 rokiem – nie zabrakło najbardziej klasycznych dla tego uniwersum miejsc, jak np. restauracje Pod Tłustym Krabem i Kubeł Pomyj, ale także np. dużego, bo złożonego z 445 klocków Spongeboba. Teraz LEGO ma wrócić do tej marki, aczkolwiek na razie nie wiadomo, czego możemy się spodziewać.

To jednak nie koniec, bo coś dla siebie znajdą również starsi odbiorcy. Nowym elementem w portfolio duńskiej firmy ma być Dragon Ball. Dotychczas słynna manga (w naszym kraju kojarzona raczej z wydanym później anime) dostępna była tylko albo w ramach licencjonowanych Nanoblock od Kawada, albo poprzez kompatybilne z LEGO podróbki z chińskich sklepów. W tym roku ma się to zmienić. Co więcej, Brick Clicker zapewnia, że jeszcze w tym roku doczekamy się oficjalnego zestawu LEGO z samym Shén Lóngiem, czyli boskim smokiem spełniającym życzenia, którego przyzywa się za pomocą legendarnych smoczych kul.

Warto również wspomnieć o tym, że poszerzyć ma się liczba setów z uniwersum Pokémon. Przypomnijmy, że przed tym rokiem LEGO przejęło prawa do marki od Mega Bloks i od tego czasu wydało kilka zestawów. Wśród nich znalazły się m.in. Pikachu czy też ogromna konstrukcja z Venusaurem, Charizardem i Blastoise’em. Według plotek niedługo mamy otrzymać także zbudowany z klocków pokéball, czyli charakterystyczną biało-czerwoną kulkę, do której trenerzy łapali swoje stworki. Całość ma nosić numer 72154, składać się z 2 239 elementów i wejść na rynek 1 sierpnia 2026 roku.

Popkultura
plotka
Pokemon
Plotki
LEGO
Pokémon
Dragon Ball
nieoficjalne informacje
SpongeBob
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

