LEGO z potężnymi wzmocnieniami na 2026 rok? Słynna manga, popularna podmorska kreskówka oraz pokeball

To jednak nie koniec, bo coś dla siebie znajdą również starsi odbiorcy. Nowym elementem w portfolio duńskiej firmy ma być Dragon Ball. Dotychczas słynna manga (w naszym kraju kojarzona raczej z wydanym później anime) dostępna była tylko albo w ramach licencjonowanych Nanoblock od Kawada, albo poprzez kompatybilne z LEGO podróbki z chińskich sklepów. W tym roku ma się to zmienić. Co więcej, Brick Clicker zapewnia, że jeszcze w tym roku doczekamy się oficjalnego zestawu LEGO z samym Shén Lóngiem, czyli boskim smokiem spełniającym życzenia, którego przyzywa się za pomocą legendarnych smoczych kul.

Warto również wspomnieć o tym, że poszerzyć ma się liczba setów z uniwersum Pokémon. Przypomnijmy, że przed tym rokiem LEGO przejęło prawa do marki od Mega Bloks i od tego czasu wydało kilka zestawów. Wśród nich znalazły się m.in. Pikachu czy też ogromna konstrukcja z Venusaurem, Charizardem i Blastoise’em. Według plotek niedługo mamy otrzymać także zbudowany z klocków pokéball, czyli charakterystyczną biało-czerwoną kulkę, do której trenerzy łapali swoje stworki. Całość ma nosić numer 72154, składać się z 2 239 elementów i wejść na rynek 1 sierpnia 2026 roku.