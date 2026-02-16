Zaloguj się lub Zarejestruj

Zmarł Hideki Sato, ojciec najważniejszych konsol firmy SEGA

Maciej Petryszyn
2026/02/16 13:00
Hideki Sato to bez wątpienia ktoś, kogo można określić legendą firmy SEGA. Wszak pracował tam przez ponad 30 lat.

Sato nie był zresztą jedynie szeregowym pracownikiem, a kimś mającym ogromny wpływ na to, co działo się w firmie. Teraz jednak, 20 lat po przejściu na emeryturę, Japończyk zmarł.

Hideki Sato
Hideki Sato

Odszedł ojciec konsol i były prezes SEGI

Sato do SEGI trafił zaraz po studiach i z czasem stał się tam istotną personą. W latach 80. i 90. stał na czele działu badań i rozwoju, będąc głównym inżynierem. W efekcie nadzorował on prace na powstaniem tak legendarnych konsol, jak Mega Drive, SEGA Saturn czy też wreszcie Dreamcast. Mowa więc o symbolach SEGI, za które Sato był bezpośrednio odpowiedzialny. To wszystko w czasach ogromnej rywalizacji z innym japońskim gigantem, Nintendo.

W 2001 roku po śmierci Isao Okawy to właśnie Sato objął funkcję prezesa firmy i to za jego kadencji doszło do jednej z kluczowych decyzji. To wtedy SEGA przestała produkować konsole, skupiając się wyłącznie na tworzeniu gier. W 2003 roku ustąpił ze stanowiska, zastąpiony przez Hisao Oguchiego. Mimo to przez kolejne dwa lata wspierał przedsiębiorstwo jako doradca, aż wreszcie w 2005 roku po fuzji z Sammy przeszedł na emeryturę.

Teraz zaś dowiedzieliśmy się, że Sato odszedł w wieku 77 lat. Dla SEGI to kolejne w krótkim czasie pożegnanie człowieka, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii firmy. Wszak zaledwie 3 miesiące temu, pod koniec grudnia 2025 roku, mają 95 lat zmarł David Rosen, czyli współzałożyciel i wieloletni szef studia.

Tak Sato wspomina Beep21, japoński serwis o grach:

Znany jako „ojciec sprzętu SEGI” pan Hideki Satō odszedł wczoraj.

Był to naprawdę wybitny człowiek, który zapisał się w historii japońskich gier i zachwycił fanów Segi na całym świecie.

Ekscytacja i duch wyzwań tamtej epoki z pewnością na zawsze – na wieczność – pozostaną w pamięci wielu fanów.

Z całego serca składamy wyrazy najgłębszego współczucia i modlimy się o spokój Jego duszy.

Źródło:https://kotaku.com/sega-genesis-hideki-sato-dies-dreamcast-2000668977

News
SEGA
konsole
Dreamcast
SEGA Mega Drive
śmierć
SEGA Saturn
Mega Drive
nie żyje
Hideki Sato
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:12

Ciekawe jak potoczyłaby się historia gamedevu gdyby Sega nie odpuściła konsol...




