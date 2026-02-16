Zmarł Hideki Sato, ojciec najważniejszych konsol firmy SEGA

Hideki Sato to bez wątpienia ktoś, kogo można określić legendą firmy SEGA. Wszak pracował tam przez ponad 30 lat.

Sato nie był zresztą jedynie szeregowym pracownikiem, a kimś mającym ogromny wpływ na to, co działo się w firmie. Teraz jednak, 20 lat po przejściu na emeryturę, Japończyk zmarł.

Odszedł ojciec konsol i były prezes SEGI

Sato do SEGI trafił zaraz po studiach i z czasem stał się tam istotną personą. W latach 80. i 90. stał na czele działu badań i rozwoju, będąc głównym inżynierem. W efekcie nadzorował on prace na powstaniem tak legendarnych konsol, jak Mega Drive, SEGA Saturn czy też wreszcie Dreamcast. Mowa więc o symbolach SEGI, za które Sato był bezpośrednio odpowiedzialny. To wszystko w czasach ogromnej rywalizacji z innym japońskim gigantem, Nintendo.

W 2001 roku po śmierci Isao Okawy to właśnie Sato objął funkcję prezesa firmy i to za jego kadencji doszło do jednej z kluczowych decyzji. To wtedy SEGA przestała produkować konsole, skupiając się wyłącznie na tworzeniu gier. W 2003 roku ustąpił ze stanowiska, zastąpiony przez Hisao Oguchiego. Mimo to przez kolejne dwa lata wspierał przedsiębiorstwo jako doradca, aż wreszcie w 2005 roku po fuzji z Sammy przeszedł na emeryturę.

Teraz zaś dowiedzieliśmy się, że Sato odszedł w wieku 77 lat. Dla SEGI to kolejne w krótkim czasie pożegnanie człowieka, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii firmy. Wszak zaledwie 3 miesiące temu, pod koniec grudnia 2025 roku, mają 95 lat zmarł David Rosen, czyli współzałożyciel i wieloletni szef studia.

Tak Sato wspomina Beep21, japoński serwis o grach: