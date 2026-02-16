Icarus: Console Edition opóźnione na ostatniej prostej. Mamy nową datę premiery

Pod koniec stycznia poznaliśmy datę premiery Icarus: Console Edition. Zgodnie z zapowiedziami konsolowa wersja survivalu w klimatach science fiction od Deana Halla – twórcy DayZ – oraz studia RocketWerkz miała zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Okazuje się jednak, że na debiut gry Icarus na PlayStation 5 i Xbox Series X/S będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Icarus: Console Edition opóźnione. Gra nie zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w lutym

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Icarus: Console Edition została przesunięta z 26 lutego na 26 marca 2026 roku (dzięki Wccftech). Twórcy przekonują, że dodatkowy czas pozwoli im „dopracować rozgrywkę i zapewnić jak najlepszą premierę”. Deweloperzy dodają również, że gra „jest w dobrym stanie działa stabilnie”, ale zespół znalazł „kilka obszarów”, które wymagają „dopracowania”.