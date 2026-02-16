Zaloguj się lub Zarejestruj

Icarus: Console Edition opóźnione na ostatniej prostej. Mamy nową datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/02/16 18:15
Użytkownicy PlayStation 5 i Xbox Series X/S muszą uzbroić się w cierpliwość.

Pod koniec stycznia poznaliśmy datę premiery Icarus: Console Edition. Zgodnie z zapowiedziami konsolowa wersja survivalu w klimatach science fiction od Deana Halla – twórcy DayZ – oraz studia RocketWerkz miała zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Okazuje się jednak, że na debiut gry Icarus na PlayStation 5 i Xbox Series X/S będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Icarus
Icarus

Icarus: Console Edition opóźnione. Gra nie zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w lutym

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Icarus: Console Edition została przesunięta z 26 lutego na 26 marca 2026 roku (dzięki Wccftech). Twórcy przekonują, że dodatkowy czas pozwoli im „dopracować rozgrywkę i zapewnić jak najlepszą premierę”. Deweloperzy dodają również, że gra „jest w dobrym stanie działa stabilnie”, ale zespół znalazł „kilka obszarów”, które wymagają „dopracowania”.

Uważamy, że zamiast wypuszczać grę ze znanymi problemami, lepszym rozwiązaniem dla gry i graczy będzie poświęcenie tych dodatkowych tygodni na dopracowanie szczegółów. Nasz zespół jest w pełni skoncentrowany na dopracowaniu rozgrywki i zawartości gry, aby zapewnić jej prawidłowe działanie na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Dziękujemy za cierpliwość i nie możemy się doczekać, aby wkrótce powitać Was w Icarus – napisali twórcy w komunikacie.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Icarus na komputerach osobistych miała miejsce na początku grudnia 2021 roku. Wspomniana produkcja może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam

Źródło:https://wccftech.com/icarus-console-edition-delay/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

