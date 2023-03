PlayStation 5 z ogromną aktualizacją. Discord, obsługa VRR w 1440p i więcej

Już na początku lutego Sony informowało o rozpoczęciu testów nowego oprogramowania systemowego PlayStation 5, które miało wprowadzić szereg wyczekiwanych przez graczy funkcji. Dzisiaj natomiast japońska firma udostępniła wspomniany firmware, dzięki czemu wszyscy posiadacze PS5 mogą cieszyć się licznymi zmianami i nowościami.

Nowa aktualizacja systemu PlayStation 5 wprowadza szereg istotnych zmian i nowości

Firmware oznaczony numerem 23.01-07.00.00.44 zajmuje 1,142 GB. Dzięki najnowszej aktualizacji gracze PlayStation 5 będą mogli dołączyć do czatów głosowych Discorda. Sony wprowadziło także kilka innych nowych funkcji społecznościowych, w tym m.in. nową ikonkę „Dołącz do gry” w czatach imprezowych, a także możliwość ręcznego przesyłania zrzutów ekranu do PlayStation App.



Po pobraniu najnowszej aktualizacji gracze PlayStation 5 będą również mogli korzystać ze zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) w 1440p, co z pewnością ucieszy użytkowników korzystających z ekranów o wspomnianej rozdzielczości.



Nowy firmware zapewnia także łatwiejsze przenoszenie zapisanych danych z PlayStation 4 na PlayStation 5. Za sprawą najnowszej aktualizacji posiadacze najnowszej konsoli Sony już po pobraniu lub zainstalowaniu gry z poprzedniej generacji otrzymają powiadomienie o możliwości wykorzystania zapisów z PlayStation 4.



Firmware oznaczony numerem 23.01-07.00.00.44 dla konsoli PlayStation 5 wprowadza także całą masę innych zmian i nowości. Pełną listę funkcji, wprowadzonych wraz ze wspomnianą aktualizacją, możecie znaleźć na oficjalnym blogu PlayStation.