PlayStation 5 wzbogaci się o nowe funkcje. Discord, VRR w 1440p i wiele więcej

Sony może być zadowolone z wyników osiąganych przez PlayStation 5. Japońska firma nieustannie stara się jednak ulepszać swoją konsolę. Nic więc dziwnego, że korporacja pracuje nad wprowadzeniem kolejnych nowości. Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się dziś bowiem wpis informujący o rozpoczęciu testów nowego oprogramowania systemowego, za którego sprawą PS5 zostanie wzbogacone o wiele wyczekiwanych przez graczy funkcji.

Sony pracuje nad nową aktualizacją dla PlayStation 5, która wprowadzi mnóstwo nowych funkcji

Do testów nowej aktualizacji zostaną zaproszeni wybrani gracze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji. Sony poinformowało, że testowany firmware zostanie udostępniony w „nadchodzących miesiącach”. Czego natomiast możemy spodziewać się po testowanej obecnie aktualizacji?



Przede wszystkim nowych funkcji społecznościowych. Dzięki nadchodzącej aktualizacji gracze PlayStation 5 otrzymają możliwość dołączenia do czatów głosowych Discorda. Sony wprowadzi również nową ikonkę „Dołącz do gry” w czatach imprezowych.



Ponadto w HUB-ie gry pojawi się nowy kafelek o nazwie „Znajomi, którzy grają”, dzięki któremu użytkownicy będą mogli zobaczyć, czy ich znajomy posiada konkretny tytuł lub w jaką produkcję aktualnie gra. Nowy firmware pozwoli też na ręczne przesyłanie zrzutów ekranu do PlayStation App.