PlayStation 5 przekracza kolejny kamień milowy. Sony publikuje dane sprzedażowe

Nowe dane finansowe Sony.

Firma Sony opublikowała najnowsze dane dotyczące sprzedaży konsoli PlayStation 5, ujawniając, że do dnia 31 marca 2025 roku na całym świecie dostarczono łącznie 77,8 miliona sztuk tego urządzenia. Dla porównania, do końca 2024 roku było to 75 milionów egzemplarzy.

Sprzedaż PlayStation 5 przekroczyła 77,8 mln egzemplarzy Analizując szczegółowe dane z ostatniego kwartału roku fiskalnego, czyli okresu od stycznia do marca, Sony dostarczyło na rynek 2,8 miliona konsol PS5 na całym świecie. Jest to spadek w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku fiskalnego, kiedy to globalne dostawy wyniosły 4,5 miliona sztuk.

Podsumowując cały rok fiskalny 2024-25, całkowita liczba dostarczonych konsol PS5 osiągnęła 18,5 miliona sztuk. Podobnie jak w przypadku danych kwartalnych, jest to spadek w porównaniu z rokiem fiskalnym 2023-24, kiedy dostawy wyniosły 20,8 miliona jednostek. Mimo odnotowanego spadku w dostawach sprzętu w ujęciu rok do roku, dział PlayStation zanotował pozytywne wyniki w zakresie sprzedaży oprogramowania. Wspólna sprzedaż gier na konsole PS4 i PS5 w czwartym kwartale roku fiskalnego 2024-25 osiągnęła 76,1 miliona sztuk. Jest to wzrost w porównaniu do 72,6 miliona sztuk sprzedanych w Q4 roku fiskalnego 2023-24. Łączna sprzedaż oprogramowania w całym roku fiskalnym 2024-25 wyniosła imponujące 303,3 miliona jednostek. To również wzrost względem poprzedniego roku fiskalnego, w którym sprzedano 286,4 miliona sztuk gier.

