PlayStation 5 „najbardziej dochodową generacją konsol” Sony. Firma przedstawia wyniki w raporcie

Ostatnia prezentacja Sony przyniosła nowe, ciekawe informacje związane z firmą. Dowiedzieliśmy się już między innymi, że Marvel’s Spider-Man 2 sprzedało się w liczbie 11 milionów egzemplarzy , jednak to nie wszystko, co zostało przekazane. Korporacja podała również, jakie przychody wygenerowała konsola PlayStation 5, a także jaką liczbą aktywnych użytkowników może pochwalić się sprzęt zarówno najnowszej, jak i poprzedniej generacji.

Zgodnie z przekazanymi w prezentacji Sony informacjami, PlayStation 5 to „najbardziej dochodowa generacja konsol” do tej pory. Sprzęt wygenerował bowiem przychody w wysokości 106 mld dolarów i trafiły w ręce 56 milionów graczy. Taki wynik udało się uzyskać konsoli w 4 lata, natomiast w przypadku PS4 potrzebne było 7 lat, aby osiągnąć przychody na poziomie 107 mld dolarów.

Co równie ciekawe, zarówno poprzednia, jak i najnowsza generacja konsol Sony może pochwalić się taką samą liczbą użytkowników aktywnych miesięcznie – mowa o liczbie 49 milionów graczy. Posiadacze PlayStation 5 spędzają natomiast na graniu więcej czasu. Łączna liczba godzin przeznaczonych na rozgrywkę w przypadku PS5 wynosi 2,4 miliarda, natomiast w przypadku PS4 – 1,4 miliarda.

Gracze PS5 są również bardziej skłonni do płacenia za dodatkową zawartość do gier czy za abonament PS Plus. Z kolei użytkownicy PS4 więcej wydają na pełnoprawne tytuły.

Na koniec warto przypomnieć raz jeszcze, że zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Sony, gra Marvel’s Spider-Man 2 sprzedała się w liczbie 11 milionów kopii. Helldivers 2 z kolei może pochwalić się wynikiem na poziomie 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. Przy okazji firma wspomniała w prezentacji o nadchodzących tytułach: Marvel’s Wolverine i Death Stranding 2.