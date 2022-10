PlayStation 4 w żaden sposób nie „ograniczało” twórców God of War: Ragnarok

Powyższą informację w rozmowie z redakcją serwisu Eurogamer podzielił się Bruno Velazquez – dyrektor animacji w Sony Santa Monica. Deweloper przyznał, że twórcom zależało na stworzeniu najlepszej możliwej wersji gry na PlayStation 4, co wiązało się z osiągnięciem konkretnych celów . Zespół chciał m.in. zakończyć nordycką przygodę Kratosa, podwoić obsadę, a także zapewnić większą różnorodność wrogów oraz „stworzyć zabójstwa specyficzne dla konkretnych broni”. Wszystkie wymienione wyżej rzeczy udało się osiągnąć na konsoli ósmej generacji firmy Sony, dlatego też deweloperzy w żaden sposób nie czuli się „ograniczani” przez możliwości PlayStation 4 . Wersja na PlayStation 5 to – jak określa sam deweloper – „wisienka na torcie”, która zaoferuje haptyczne wibracje, wyższą płynność animacji, dźwięk 3D i lepszej jakości grafikę oraz tekstury.

Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada. Jeśli z niecierpliwością czekacie na premierę kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to zapraszamy was do lektury: Pierwsze wrażenia z God of War: Ragnarök – gotowy na Fimbulwinter?