Planszowy Cyberpunk 2077 zebrał już prawie 2 miliony dolarów. Ogromny sukces kampanii crowdfundingowej

Kilka dni temu pojawiły się informacje o kampanii crowdfundingowej, w ramach której można dołączyć do zbiórki na grę planszową Cyberpunk 2077. Jak się okazuje, zainteresowanie jest ogromne – cel ustalony przez Go On Board został osiągnięty w nieco ponad 10 minut. Ponadto wspierających jest już ponad 12 tysięcy, a uzbierana kwota zbliża się do 2 milionów.