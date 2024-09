Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa rusza z kampanią crowdfundingową na Gamefound

Już 3 września startuje kampania crowdfundingowa dla długo wyczekiwanej gry planszowej Cyberpunk 2077 od studia Go On Board, stworzonej we współpracy z CD PROJEKT RED.

Nowy projekt studia Go On Board, które wcześniej zdobyło uznanie dzięki Wiedźmin: Stary Świat, przeniesie graczy do mrocznego i futurystycznego świata Cyberpunk 2077. Gra planszowa pozwoli fanom wcielić się w znane z uniwersum postacie, takie jak V, Panam, Jackie czy Judy, każda z unikalnymi zdolnościami i indywidualnymi taliami. Ta kooperacyjna narracyjna gra akcji, przeznaczona dla 1-4 graczy, skupi się na dynamicznej rozgrywce i opowiadaniu historii w słynnym Night City.

Rozgrywka koncentruje się na 13 różnorodnych misjach kampanii fabularnej, w których gracze będą musieli współpracować, aby pokonać przeciwników i rozwiązać pojawiające się wyzwania. Każda misja oferuje wyjątkowe doświadczenie, dzięki zastosowaniu znanych z gry wideo elementów, takich jak Basiliski czy Minotaury. Po każdej misji uczestnicy odwiedzają miasto, gdzie mogą ulepszać swoje postacie, zdobywać nowe wyposażenie i odkrywać mikrohistorie, które wpływają na dalszy przebieg gry. Unikalny system współpracy i dynamiczna akcja Jednym z kluczowych elementów Cyberpunk 2077 – Gry Planszowej jest system współpracy między graczami, który wymaga ciągłego dostosowywania działań i podejmowania szybkich decyzji. Gra zmusza uczestników do komunikacji i ścisłej współpracy, ponieważ sukces misji zależy od poziomu koordynacji zespołu. Warto podkreślić, że każdy członek drużyny ma równe znaczenie, a gra zaprojektowana jest tak, by uniknąć dominacji jednego gracza nad resztą. Gra oddaje tempo i napięcie znane z wersji cyfrowej, pozwalając na planowanie, ale jednocześnie wymuszając na graczach improwizację w odpowiedzi na zmieniające się warunki na planszy. Dzięki temu rozgrywka jest dynamiczna i pełna nieprzewidywalnych zwrotów akcji, co oddaje charakterystyczny klimat Night City. Generator Misji Afterlife Oprócz kampanii fabularnej, Go On Board wprowadza Generator Misji Afterlife, który umożliwia tworzenie unikalnych, jednostrzałowych scenariuszy. Dzięki szerokiemu wyborowi celów pobocznych, kafli planszy i zadań głównych, Generator oferuje setki możliwych kombinacji, zapewniając wysoką regrywalność i nowe wyzwania przy każdym podejściu do gry. Elastyczność Generatora Misji sprawia, że gra nigdy się nie znudzi, a gracze będą mogli wielokrotnie wracać do świata Cyberpunka, za każdym razem odkrywając go na nowo. Premiera dnia pierwszego i Stretch Goale Kampania crowdfundingowa na Gamefound ma w zanadrzu kilka specjalnych niespodzianek. Jedną z nich jest prezent dnia pierwszego – unikalna grywalna postać V z Modliszkowymi ostrzami, dostępna tylko dla osób, które wesprą projekt w ciągu pierwszych 24 godzin kampanii. Takie ekskluzywne dodatki mają na celu zachęcenie fanów do szybkiego wsparcia projektu.

Twórcy planują również wprowadzić liczne Stretch Goale, które zostaną odblokowane, jeśli kampania osiągnie określone progi finansowania. Pierwszym z nich jest Relic z Johnnym Silverhandem, ikoniczną postacią znaną z gry wideo. W miarę postępu kampanii można spodziewać się nowych trybów gry, misji, postaci oraz komponentów, co dodatkowo wzbogaci doświadczenie płynące z rozgrywki. Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa to kolejny hit od Go On Board? Rosnące zainteresowanie projektem (już 58 000 obserwujących!) wskazuje, że Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa ma szansę stać się kolejnym hitem w portfolio Go On Board. Studio, znane z dbałości o szczegóły i umiejętnego przenoszenia znanych uniwersów na planszę, ponownie współpracuje z CD PROJEKT RED, co gwarantuje wysoką jakość i zgodność z oryginałem. Fani świata Cyberpunka mają powody do ekscytacji – nadchodząca gra planszowa oferuje nowe spojrzenie na znane historie, dając graczom możliwość tworzenia własnych przygód w dynamicznym i nieprzewidywalnym Night City. Wszystko wskazuje na to, że kampania crowdfundingowa okaże się sukcesem, a gra trafi na półki entuzjastów cyberpunkowych opowieści już wkrótce.