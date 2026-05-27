Planet Zoo 2 nadchodzi. Frontier Developments odlicza godziny do zapowiedzi gry

Mamy fantastyczne wieści dla fanów Planet Zoo. Okazuje się, że na rynek zmierza kontynuacja strategii ekonomicznej, która pozwala graczom wcielić się zarządcę ogrodu zoologicznego. Deweloperzy ze studia Frontier Developments uruchomili już odliczanie do oficjalnej zapowiedzi Planet Zoo 2.

Planet Zoo 2 zobaczymy już jutro. Nadchodzi zapowiedź nowej gry Frontier Developments

Pierwsze poszlaki pojawiły się na w serwisie YouTube. Frontier Developments zmieniło bowiem baner i logo na kanale Planet Zoo, a nowe grafiki nie pozostawiały żadnych złudzeń, że studio szykuje się do zapowiedzi drugiej części. Nie był to jednak jedyny ruch ze strony twórców takich serii jak Planet Coaster czy Jurassic World Evolution.