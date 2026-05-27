Planet Zoo 2 nadchodzi. Frontier Developments odlicza godziny do zapowiedzi gry

Fani strategii ponownie będą mogli wcielić się w zarządcę ogrodu zoologicznego.
Mamy fantastyczne wieści dla fanów Planet Zoo. Okazuje się, że na rynek zmierza kontynuacja strategii ekonomicznej, która pozwala graczom wcielić się zarządcę ogrodu zoologicznego. Deweloperzy ze studia Frontier Developments uruchomili już odliczanie do oficjalnej zapowiedzi Planet Zoo 2.
Planet Zoo 2 zobaczymy już jutro. Nadchodzi zapowiedź nowej gry Frontier Developments
Pierwsze poszlaki pojawiły się na w serwisie YouTube. Frontier Developments zmieniło bowiem baner i logo na kanale Planet Zoo, a nowe grafiki nie pozostawiały żadnych złudzeń, że studio szykuje się do zapowiedzi drugiej części. Nie był to jednak jedyny ruch ze strony twórców takich serii jak Planet Coaster czy Jurassic World Evolution.
Na kanale Planet Zoo na YouTube uruchomiono bowiem transmisję live, na której trwa odliczanie do zapowiedzi Planet Zoo 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami prezentacja nowej produkcji studia Frontier Developments odbędzie się już jutro – 28 maja 2026 roku – o 15:00 czasu polskiego. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak wspólnie z twórcami czekać na ujawnienie drugiej części Planet Zoo.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto przypomnieć, że Planet Zoo zadebiutowało na rynku w listopadzie 2019 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Frontier Developments, to koniecznie przeczytajcie: Więcej nie zawsze znaczy lepiej - recenzja gry Planet Zoo.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!