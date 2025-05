Pixar ponownie w tarapatach? Najnowsza animacja przeszła burzliwą produkcję i miała ogromny budżet

Pixar ponownie zbliża się do premiery nowego filmu. Po ogromnym sukcesie W głowie się nie mieści 2, tym razem to Elio ma podbić serca widowni . Animacja science fiction jeszcze przed debiutem wzbudza mieszane emocje. Kulisy jej powstawania pokazują, że produkcja przeszła prawdziwą burzę.

Teraz Pixar szykuje się do premiery Elio, która została przesunięta z marca 2024 na czerwiec 2025. Według źródeł z 2023 roku studio miało poważne zastrzeżenia co do filmu już na etapie produkcji, a liczne przeróbki tylko potwierdzają te doniesienia. Co więcej, w 2024 roku z projektu zniknął jego pierwotny reżyser Adrian Molina – oficjalnie z powodu „konfliktu harmonogramów”, choć według branżowych głosów nikt nie traktuje tego tłumaczenia poważnie. Mimo jego odejścia Molina nadal widnieje jako współreżyser. Nowymi osobami odpowiedzialnymi za film zostały Domee Shi (Turning Red) i Madeline Sharafian.