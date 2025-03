Elio to nowa przygoda science fiction dla najmłodszych. Zwiastun filmu Pixara

Po rocznej przerwie Pixara powraca do kin ze swoim nowym filmem. Jeszcze niedawno studio odnosiło niemal same finansowe porażki, ale wszystko zmieniło się wraz z premierą W głowie się nie mieści 2, która to produkcja została najlepiej zarabiającym filmem w 2024 roku. Tytuł zebrał aż 1,698 miliarda dolarów, pokonując Deadpool & Wolverine, czy Vaianę 2. Disney zapewne liczy, że Elio również stanie się kinowym hitem i do sieci właśnie trafił nowy zwiastun oczekiwanej produkcji. Tym razem animatorzy z Pixara zabierają nas w kosmiczną podróż, opowiadają o pewnym chłopcu, który przez pomyłkę zostaje uznany za ambasadora Ziemi i musi nauczyć się pertraktować z obcymi cywilizacjami, aby uratować planetę.

Elio – nowy zwiastun filmu Pixara