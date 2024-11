Dominacja sequeli. Po raz pierwszy na liście kinowych hitów są same kontynuacje

Po raz pierwszy w historii, wszystkie filmy w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych produkcji roku są sequelami – informuje Total Film. W zestawieniu znalazły się takie tytuły jak W głowie się nie mieści 2, Deadpool & Wolverine czy Diuna: część druga. Trend potwierdza to, co wiemy od dawna – niechęć Hollywood do ryzyka i zamiłowanie widowni do sprawdzonych marek.

10 najbardziej dochodowych filmów 2024 to sequele

Zmiana w preferencjach widzów jest wyraźna. W latach 90. i na początku 2000 roku oryginalne produkcje, takie jak Jurassic Park czy Gladiator, dominowały w box office. Obecnie publiczność zdaje się preferować nostalgiczne „przejażdżki w parku rozrywki”, jak ujął to Martin Scorsese, podczas gdy kino artystyczne traci swoją widownię na rzecz platform streamingowych. Juror #2, nowy film Clinta Eastwooda, jest tego najlepszym dowodem – film trafił do kin w ograniczonej dystrybucji, tylko po to, by zostać uwzględniony w Oscarach. Tytuł trafi do streamingu bardzo szybko, bo już 20 grudnia. Studio Warner Bros. nie chciało ryzykować szerszej dystrybucji.