Pieśni Przeszłości ze starym znajomym? Gracze liczą na powrót postaci z Wiedźmina 2

Już wcześniej pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że trzecie rozszerzenie do Wiedźmina 3 może zabrać nas do Cidaris . W grach CD Projekt RED region ten wcześniej się nie pojawiał, był on jednak obecny w książkach, gdzie wspomniano o nim kilka razy. Wiemy zatem, że graniczące z Temerią królestwo zostało wzniesione na ruinach elfiego miasta, co odcisnęło swoje piętno m.in. na jego architekturze. Jakby tego było mało, święto Belleteyn, które ma być elementem fabuły Pieśni Przeszłości, również jest związane z tradycją elfów. Do tego dochodzi tajemniczy trzeci miecz – jeden z internatów ocenił, iż jest to Melltith, należący do grupy mieczy związanych z elfickim rzemiosłem.

Nawiązania do elfów szybko przypomniały społeczności Wiedźmina o pewnej postaci, której dawno nie mieliśmy okazji oglądać. I na której ewentualny powrót najwyraźniej gracze mocno liczą, chociaż na razie nie ma żadnych przemawiających za nim wskazówek. Wszak Iorweth, bo o nim tu mowa, był jedną z kluczowych postaci gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów. To on był drugą obok Vernona Roche’a opcją moralną, jeżeli chodzi o wygląd drugiego aktu produkcji. Wiemy również, iż na pewnym etapie planowania Wiedźmina 3: Dziki Gon planowano powrót legendarnego dowódcy Scoia'tael, ale ostatecznie z tego zrezygnowano. To o tyle ciekawe, że wspomniany Roche natomiast był częścią opowieści.

Czyżby teraz po ponad dekadzie Iorweth miałby doczekać się rehabilitacji i powrócić? Patrząc po oficjalnym wiedźmińskim kanale na Reddicie, z jednej strony fani mocno na to liczą, a z drugiej doszukują się dowodów na tenże powrót właśnie za sprawą wielu odniesień do świata elfów.

Mam nadzieję [że Iorweth wróci – przyp. red.]! Wiedźmin 2 był moją ulubioną częścią serii, więc to było spore rozczarowanie, gdy cała ścieżka Vergen/Saskii doczekała się ledwie wzmianki w sequelu. Ale patrząc na jasne strony, przynajmniej Iorweth nie skończył z finałem w stylu “Racji stanu”… – pisze jeden z użytkowników.

Pieśni Przeszłości brzmi jak tytuł bardzo w stylu opowieści o Elfach. Może takiej, w której Iorweth opłakuje przeszłość swojego ludu i jego niknącą w jego oczach przyszłość. Byłoby świetnie, gdyby to DLC kończyło się wyborami wokół „drzwi”, których elfy używają, by opuścić świat Wiedźmina – zauważa inny internauta.