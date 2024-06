Pierwszy sezon XDefiant w szczegółach. Do gry trafi nowa frakcja i lubiany tryb

Ubisoft dzieli się szczegółami związanymi z pierwszym sezonem XDefiant

Jakiś czas temu pojawiły się wieści sugerujące, że wraz z pierwszym sezonem XDefiant do gry trafi nowy tryb Capture the Flag. Jak się okazuje, informacje się sprawdziły, co potwierdza najnowszy zwiastun zaprezentowany podczas wczorajszego wydarzenia Ubisoft Forward. To jednak nie koniec atrakcji, które przygotował francuski wydawca dla miłośników strzelanki.

Gracze mogą bowiem spodziewać się nowe frakcji – GSK. Do dyspozycji zainteresowanych zostaną także oddane 3 nowe bronie. Ponadto co miesiąc tytuł mają urozmaicać kolejne mapy, w tym Daytona, Clubhouse i Rockefeller. Zadebiutuje również w pełni tryb rozgrywek rankingowych.