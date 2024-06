XDefiant ma otrzymać popularny tryb. Nowość ma trafić do gry wraz z pierwszym sezonem

W drugiej połowie maja na rynek trafiła darmowa strzelanka od Ubisoftu. XDefiant nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy, a według ostatnich doniesień tytuł miał rzekomo przyciągnąć nawet 7,6 miliona osób . Najnowsze, nieoficjalne wieści sugerują natomiast, że wraz ze startem pierwszego sezonu do gry trafić ma popularny tryb.

XDefiant ma otrzymać w pierwszym sezonie tryb Capture the Flag

Jak zauważył serwis VideoGamer, jeden z insiderów ujawnił w mediach społecznościowych ciekawe informacje związane z XDefiant. Choć post nie jest już dostępny na platformie X, użytkownik Rogue TX miał przekazać, że w pierwszym sezonie (który nie otrzymał jeszcze daty premiery) darmowej strzelanki pojawi się popularny tryb Capture the Flag. Oczywiście wieści te nie są oficjalne, zatem na ten moment powinniśmy potraktować to z przymrużeniem oka.

Capture the Flag znane jest graczom między innymi z takich produkcji jak Call of Duty, Halo Infinite czy Overwatch. Tryb jest w swoich założeniach bardzo prosty – celem drużyny jest odebranie flagi przeciwnikom i przeniesienie jej do swojej bazy. Za takie działanie zespół otrzymuje kolejne punkty.