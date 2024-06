The Crew Motorfest otrzyma kolejną wyspę. Darmowy obszar urozmaici rozgrywkę w piątym sezonie

Podczas Ubisoft Forward 2024 otrzymaliśmy między innymi 10-minutowy gameplay z gry Star Wars Outlaws , a także zapowiedź Anno 117: Pax Romana . To jednak nie wszystko, co przygotowała francuska firma w ramach wydarzenia. Podczas eventu pojawiły się bowiem informacje związane z The Crew Motorfest, które doczeka się w przyszłości kolejnych nowości.

Nowy obszar to „urzekający klejnot w hawajskiej koronie”. Lokacja zapewni nie tylko tętniące życiem przestrzenie miejskie, ale także malownicze krajobrazy Parku Narodowego Haleakala. Maui to aż 345 km dróg i 100 kilometrów kwadratowych terenu. Gracze będą mogli eksplorować bambusowe lasy czy baseny Ohe’o Gulch z wodospadami.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że czwarty sezon The Crew Motorfest rozpocznie się 3 lipca 2024 roku. Podczas Ubisoft Forward firma postanowiła natomiast przedstawić interesujące plany na kolejne miesiące. Jak zapowiadają deweloperzy, na graczy czekać będzie między innymi zupełnie nowa, darmowa wyspa Maui, która urozmaici rozgrywkę w piątym sezonie (listopad) The Crew Motorfest.

To jednak nie koniec dobrych informacji dla posiadaczy The Crew Motorfest. Piąty sezon wprowadzi również bowiem nowe „doświadczenie premium PvE” pod nazwą The Chase Squad. W ramach tego trybu weźmiemy udział w nocnych pościgach, podczas których wyeliminujemy kierowców ulicznych w „bezwzględnych starciach”.

Piąty sezon ma także zaoferować kolejne playlisty Made in Japan, które obejmować będą nowe wyścigi czy wydarzenia. Więcej informacji na temat nadchodzących w listopadzie atrakcji mamy otrzymać we wrześniu podczas eventu The Crew Showcase.

Na zakończenie przypomnijmy, że The Crew Motorfest zadebiutowało na rynku 14 września 2023 roku. Zainteresowanych grą wyścigową Ubisoftu zapraszamy również do lektury: Recenzja The Crew: Motorfest - na pełnym gazie po wulkanie!.

