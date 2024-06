Star Wars Outlaws na Ubisoft Forward 2024. Zobaczcie 10-minutowy gameplay z gry

Ubisoft zaprezentował również nowy zwiastun produkcji skierowanej do miłośników Gwiezdnych wojen

Najnowszy gameplay ze Star Wars Outlaws trwa ponad 10 minut i przedstawia jedno z zadań eksperckich dostępnych w grze. W opublikowanym przez Ubisoft materiale Kay zbiera informacje na temat przebywającego na Tatooine rewolwerowca. Mathias Karlson – reżyser gry – wyjaśnia, że we wspomnianej produkcji jedną z motywacji do eksploracji galaktyki będzie poszukiwanie „nieuchwytnych ekspertów”. Deweloper zapowiada, że dzięki nim bohaterka będzie miała okazję zdobyć nowe umiejętności.

Na Summer Game Fest 2024 mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Star Wars Outlaws . Jak można się było spodziewać, wspomniana produkcja pojawiła się również na wczorajszym Ubisoft Forward 2024. Zgodnie z oczekiwaniami w trakcie pokazu francuska firma podzieliła się kolejnymi fragmentami rozgrywki z nadchodzącej gry skierowanej do fanów Gwiezdnych wojen.

W trakcie podróży przez przestrzeń kosmiczną Kay pomaga frachtowcowi Syndykatu Pyke, który został zaatakowany przez piratów. Po rozprawieniu się z agresorami reputacja bohaterki wśród pierwszej z wymienionych grup rośnie, co w przyszłości może otworzyć nowe możliwości. Następnie protagonistka dociera na Tatooine, które znajduje się pod kontrolą kartelu Huttów.

W poszukiwaniu rewolwerowca Kay dociera do znajdującego się na południowych wzgórzach magazynu kartelu Huttów. Bohaterka nie cieszy się jednak najlepszą reputacją wśród wspomnianej grupy, dlatego też nie zostanie wpuszczona dobrowolnie do interesującego ją miejsca. Protagonistka musi więc znaleźć inny sposób na dostanie się do środka i odszukanie swojego celu.