Call of Duty: Modern Warfare 4 trafi do Game Passa. Ujawniono termin dodania gry do usługi

W kwietniu zapowiedziano, że gry z serii Call of Duty nie będą już trafiać do Game Passa w dniu premiery. Dotyczy to również tegorocznej odsłony popularnego cyklu, na którą – jak się okazuje – abonenci usługi Microsoftu będą musieli trochę poczekać. Gigant z Redmond ujawnił bowiem, kiedy możemy spodziewać się dodania Call of Duty: Modern Warfare 4 do biblioteki Xbox Game Pass.

Wiemy, kiedy Call of Duty: Modern Warfare 4 pojawi się w usłudze Game Pass

Microsoft nie zamierza całkowicie rezygnować z udostępniania gier z serii Call of Duty w ramach Game Passa. Subskrybenci wspomnianej usługi będą musieli jednak wykazać się cierpliwością. Zgodnie z przekazanymi informacjami (dzięki PCGamesN) Call of Duty: Modern Warfare 4 pojawi się w abonamencie producenta konsol Xbox dopiero rok po premierze.