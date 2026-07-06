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Call of Duty: Modern Warfare 4 trafi do Game Passa. Ujawniono termin dodania gry do usługi

Mikołaj Ciesielski
2026/07/06 17:20
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Subskrybenci Microsoftu będą musieli wykazać się cierpliwością.

W kwietniu zapowiedziano, że gry z serii Call of Duty nie będą już trafiać do Game Passa w dniu premiery. Dotyczy to również tegorocznej odsłony popularnego cyklu, na którą – jak się okazuje – abonenci usługi Microsoftu będą musieli trochę poczekać. Gigant z Redmond ujawnił bowiem, kiedy możemy spodziewać się dodania Call of Duty: Modern Warfare 4 do biblioteki Xbox Game Pass.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Wiemy, kiedy Call of Duty: Modern Warfare 4 pojawi się w usłudze Game Pass

Microsoft nie zamierza całkowicie rezygnować z udostępniania gier z serii Call of Duty w ramach Game Passa. Subskrybenci wspomnianej usługi będą musieli jednak wykazać się cierpliwością. Zgodnie z przekazanymi informacjami (dzięki PCGamesN) Call of Duty: Modern Warfare 4 pojawi się w abonamencie producenta konsol Xbox dopiero rok po premierze.

Call of Duty: Modern Warfare 4 nie będzie dostępne w ramach Game Pass w dniu premiery. Gra pojawi się w Game Pass w okresie świątecznym 2027 roku. Jeśli chcesz zagrać już pierwszego dnia, musisz kupić tę grę – czytamy w komunikacie amerykańskiej firmy.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Call of Duty: Modern Warfare 4 odbędzie się 23 października 2026 roku. Nadchodzącą odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Za tegoroczną część cyklu odpowiada studio Infinity Ward.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/call-of-duty-modern-warfare-4/xbox-game-pass

Tagi:

News
Activision Blizzard
FPS
strzelanka
Call of Duty
Infinity Ward
abonament
Xbox Game Pass
Call of Duty: Modern Warfare 4
usługa
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Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112