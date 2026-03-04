Marvel's Wolverine wyłącznie dla PS5? PC-owcy będą musieli obejść się smakiem

Niedawno poznaliśmy datę premiery Marvel's Wolverine. Okazuje się jednak, że nie wszystkim dane będzie się cieszyć.

Przygody Rosomaka ostatecznie mają królować tylko na jednej platformie. Wszystko to w ramach tytułu na wyłączność.

Wolverine wyłącznie na PlayStation 5

Jak podaje Jason Schreier z Bloomberga, Wolverine od Insomniac Games ostatecznie ukaże się jedynie na PlayStation 5. Co prawda wcześniej nikt nie zapowiadał oficjalnie wydania na komputery osobiste, niemniej z uwagi na politykę Sony wydawało się to tylko kwestią czasu. Ale teraz sprawy mają się inaczej.