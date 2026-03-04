Marvel's Wolverine wyłącznie dla PS5? PC-owcy będą musieli obejść się smakiem

Przygody Rosomaka ostatecznie mają królować tylko na jednej platformie. Wszystko to w ramach tytułu na wyłączność.
Wolverine wyłącznie na PlayStation 5
Jak podaje Jason Schreier z Bloomberga, Wolverine od Insomniac Games ostatecznie ukaże się jedynie na PlayStation 5. Co prawda wcześniej nikt nie zapowiadał oficjalnie wydania na komputery osobiste, niemniej z uwagi na politykę Sony wydawało się to tylko kwestią czasu. Ale teraz sprawy mają się inaczej.
