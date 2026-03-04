Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel's Wolverine wyłącznie dla PS5? PC-owcy będą musieli obejść się smakiem

Maciej Petryszyn
2026/03/04 22:11
0
0

Niedawno poznaliśmy datę premiery Marvel's Wolverine. Okazuje się jednak, że nie wszystkim dane będzie się cieszyć.

Przygody Rosomaka ostatecznie mają królować tylko na jednej platformie. Wszystko to w ramach tytułu na wyłączność.

Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Wolverine wyłącznie na PlayStation 5

Jak podaje Jason Schreier z Bloomberga, Wolverine od Insomniac Games ostatecznie ukaże się jedynie na PlayStation 5. Co prawda wcześniej nikt nie zapowiadał oficjalnie wydania na komputery osobiste, niemniej z uwagi na politykę Sony wydawało się to tylko kwestią czasu. Ale teraz sprawy mają się inaczej.

GramTV przedstawia:

Już wcześniej informowaliśmy o plotkach na temat rzekomej zmiany podejścia japońskiego giganta. Jego efektem miałoby być to, że Ghost of Yotei oraz Saros nigdy nie ukażą się na PC, pozostając tytułami na wyłączność dla PS5. O tym również pisał Bloomberg, który teraz poszerzył swoje informacje o kolejny ważny tytuł.

Tak więc jedynie posiadacze PlayStation 5 (oraz PlayStation 5 Pro) mogą zaznaczyć w kalendarzach datę 15 września 2026 roku. To właśnie wtedy Marvel's Wolverine ukaże się na rynku, będąc poszerzeniem wcześniejszych produkcji Insomniac, których bohaterem był inny bohater Marvela, Spider-Man.

Źródło:https://www.resetera.com/threads/bloomberg-sony-pulls-back-from-playstation-games-on-pc-ghost-of-yotei-port-and-other-internally-developed-games-scrapped.1452817/

Tagi:

News
PC
Insomniac Games
PlayStation 5
PS5
gra na wyłączność
Marvel's Wolverine
ekskluzywność
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112