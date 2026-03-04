Twórcy High on Life 2 obawiali się, czy gra przejdzie certyfikację na konsolach. Wszystko przez jednego z bossów

Niedawna premiera High on Life 2 była całkiem udana. Co prawda gra nie podbiła rankingów ocen, ale zebrała lepsze noty niż część pierwsza.

Teraz przyszła pora, by zdradzić nieco “inside’ów”. Co też stało się i tym razem.

Boss, z którym walczysz… na ekranie menu

Mailowy wywiad z dyrektorem narracyjnym w Squanch Games, Alekiem Robbinsem, przeprowadziła redakcja Kotaku. Jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy był obecny w High on Life 2 boss. Nie wcale taki zwykły boss – a dość nietypowy, jeżeli chodzi o swoje zachowanie i jego konsekwencje.