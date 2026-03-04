Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy High on Life 2 obawiali się, czy gra przejdzie certyfikację na konsolach. Wszystko przez jednego z bossów

Maciej Petryszyn
2026/03/04 23:00
Niedawna premiera High on Life 2 była całkiem udana. Co prawda gra nie podbiła rankingów ocen, ale zebrała lepsze noty niż część pierwsza.

Teraz przyszła pora, by zdradzić nieco “inside’ów”. Co też stało się i tym razem.

High on Life 2
High on Life 2

Boss, z którym walczysz… na ekranie menu

Mailowy wywiad z dyrektorem narracyjnym w Squanch Games, Alekiem Robbinsem, przeprowadziła redakcja Kotaku. Jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy był obecny w High on Life 2 boss. Nie wcale taki zwykły boss – a dość nietypowy, jeżeli chodzi o swoje zachowanie i jego konsekwencje.

Otóż w pewnym momencie przeciwnik kurczy się do małych rozmiarów. Tak małych, że udaje mu się wejść do kombinezonu naszej postaci, a następnie również… do menu głównego gry. W efekcie toczymy walkę na ekranach pauzy czy też ustawień, co zdecydowanie było pomysłem niebanalnym. Ale też przysparzającym deweloperom bólu głowy.

Tak pracę nad tym oponentem wspomina Robbins:

Walka z Muppy Doo była wyzwaniem – to klasyczny przypadek nawarzenia piwa, które potem trzeba wypić. Bardzo wcześnie wpadliśmy na pomysł bossa, który włamuje się do twojego skafandra i menu, ale dopracowanie tego od strony rozgrywki było ogromnym wyzwaniem. W pewnych momentach nie byliśmy nawet pewni, czy w ogóle wolno nam to robić i czy przejdziemy certyfikację na konsolach. W normalnych okolicznościach nie można ot tak zmieniać ustawień systemowych w locie, czyniąc z tego element rozgrywki. Jestem jednak dumny z efektu. To było ryzykowne zagranie, ale mam wrażenie, że się nam udało. Wielkie brawa dla Richarda Kinda za rolę Senatora Muppy Doo – to dzięki niemu ta postać była kompletna.

Ostatecznie obyło się bez problemów z certyfikacją, a High on Life 2 13 lutego 2026 roku ukazało się nie tylko na komputerach osobistych, ale też na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Z kolei 20 kwietnia 2026 roku do zabawy dołączą również posiadacze Nintendo Switch 2.

Źródło:https://kotaku.com/high-on-life-2-boss-fight-devs-unsure-playstation-would-allow-it-interview-2000675435

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

