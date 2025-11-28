Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 wcześniej, niż myśleliśmy. Nowe przecieki sugerują szybki debiut

Mikołaj Berlik
2025/11/28 10:15
Microsoft ma być pewny jakości Forza Horizon 6.

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące planów premiery Forza Horizon 6, która według wcześniejszych zapowiedzi ma zadebiutować w 2026 roku. Seria od lat pozostaje jedną z najważniejszych wizytówek ekosystemu Xbox, a ostatnie miesiące dodatkowo potwierdziły jej ogromną popularność – Forza Horizon 5 po premierze na PlayStation 5 błyskawicznie stała się jednym z najchętniej kupowanych tytułów na konsoli Sony.

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – Microsoft może szykować błyskawiczną premierę

Według nowych doniesień pochodzących od insidera NateTheHate2, Microsoft rozważa bardzo szybkie wprowadzenie gry na rynek. Aktualny plan ma zakładać premierę w pierwszym kwartale 2026 roku, między styczniem a marcem. Tak wczesny debiut sugeruje, że korporacja jest wyjątkowo pewna jakości produkcji i może celować w skróconą kampanię marketingową, podobną do wcześniejszych dynamicznych działań.

Akcja nowej odsłony przeniesie graczy do Japonii – lokalizacji, o którą społeczność prosiła od lat. Za rozwój odpowiada Playground Games, które według przecieków szykuje najbardziej ambitny otwarty świat w historii cyklu. Jeśli harmonogram potwierdzi się podczas oficjalnej prezentacji, gracze mogą spodziewać się jednego z największych wyścigowych hitów 2026 roku.

Premiera gry ma odbyć się najpierw na Xbox Series X|S oraz PC, a dopiero później trafi na PlayStation 5. Takie podejście ma wzmocnić ofertę sprzętu Xbox w roku premiery.

Tagi:

News
wyścigi samochodowe
Wyścigowe
wyścigi
plotka
przeciek
Forza
Forza Horizon 6
Forza Horizon
Mikołaj Berlik
