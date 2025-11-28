Forza Horizon 6 wcześniej, niż myśleliśmy. Nowe przecieki sugerują szybki debiut

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące planów premiery Forza Horizon 6, która według wcześniejszych zapowiedzi ma zadebiutować w 2026 roku. Seria od lat pozostaje jedną z najważniejszych wizytówek ekosystemu Xbox, a ostatnie miesiące dodatkowo potwierdziły jej ogromną popularność – Forza Horizon 5 po premierze na PlayStation 5 błyskawicznie stała się jednym z najchętniej kupowanych tytułów na konsoli Sony.

Forza Horizon 6 – Microsoft mo że szykować błyskawiczną premierę

Według nowych doniesień pochodzących od insidera NateTheHate2, Microsoft rozważa bardzo szybkie wprowadzenie gry na rynek. Aktualny plan ma zakładać premierę w pierwszym kwartale 2026 roku, między styczniem a marcem. Tak wczesny debiut sugeruje, że korporacja jest wyjątkowo pewna jakości produkcji i może celować w skróconą kampanię marketingową, podobną do wcześniejszych dynamicznych działań.

Wczytywanie ramki mediów.