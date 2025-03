LEGO Pokémon oficjalnie zapowiedziane. Kiedy zadebiutuje nowa seria produktów?

Współpraca ma na celu ożywienie świata Pokémonów w niespotykany dotąd sposób, umożliwiając fanom budowanie swoich ukochanych stworków z klocków LEGO. Julia Goldin, pełniąca funkcję Chief Product & Marketing Officer w The LEGO Group, wyraziła swoje podekscytowanie tą inicjatywą. Podkreśliła, że firma jest zachwycona współpracą z marką Pokémon, która posiada tak oddane grono fanów.

Jesteśmy zachwyceni możliwością współpracy z marką, która posiada tak oddaną i pełną pasji społeczność jak Pokémon. Wspólnie chcemy zaoferować naszym odbiorcom to, o co od dawna prosili. Głęboko wierzymy, że dzięki nieograniczonym możliwościom zabawy z LEGO oraz ekscytującym przygodom, jakie oferuje świat Pokémon, ta współpraca otworzy przed Trenerami i konstruktorami zupełnie nowe możliwości. – przekazała Goldin.

Grupę LEGO i Pokémon łączy wspólna wizja – stawiamy na wyobraźnię, kreatywność i dobrą zabawę. To czyni naszą współpracę idealnym połączeniem, dzięki któremu Trenerzy będą mogli doświadczyć marki Pokémon w unikalny, angażujący i znaczący sposób. Praca z zespołem LEGO, który jest światowym liderem w swojej dziedzinie, oraz obserwowanie ich zaangażowania i pasji zaowocowało innowacyjną współpracą, która zaskoczy i zachwyci fanów. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć reakcje zarówno społeczności LEGO, jak i miłośników Pokémon w 2026 roku. – dodał Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer w The Pokémon Company International.