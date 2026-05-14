Elon Musk komentuje wybór Lupity Nyong’o do roli Heleny Trojańskiej. Wyjaśnia, dlaczego podjęto kontrowersyjny wybór do Odysei

Radosław Krajewski
2026/05/14 08:00
Według Muska Christopher Nolan celowo wybrał tę aktorkę do tak istotnej roli.

Elon Musk ponownie skrytykował nadchodzący film Odyseja. Tym razem miliarder odniósł się do potwierdzonej obsady produkcji Christopher Nolan, zarzucając reżyserowi, że kieruje się chęcią zdobycia nagród.

Czarna Pantera – Lupita Nyong’o
Odyseja – Elon Musk skomentował obsadzenie Lupity Nyong’o. Według biznesmena chodzi tylko o nagrody

Niedawno reżyser potwierdził, że Lupita Nyong’o wcieli się w Helenę Trojańską, uznawaną w mitologii greckiej za najpiękniejszą kobietę świata. Aktorka ma również zagrać drugą rolę jako Klitajmestrę, siostrę Heleny i żonę Agamemnona.

Kontrowersje wywołał wpis komentatora konserwatywnego Matt Walsh, który skrytykował decyzję obsadową Nolana:

Ani jedna osoba na świecie nie uważa, że Lupita Nyong’o jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Christopher Nolan wie jednak, że zostałby nazwany rasistą, gdyby powierzył rolę “najpiękniejszej kobiety” białej aktorce. Nolan jest technicznie utalentowany, ale jest tchórzem.

Musk odpowiedział krótko:

To prawda.

W innym komentarzu właściciel platformy X zasugerował, że reżyser dokonuje zmian w obsadzie, aby zwiększyć swoje szanse podczas sezonu nagród:

Christopher Nolan chce nagród.

Musk odniósł się w ten sposób do zasad reprezentacji i inkluzywności obowiązujących przy kwalifikacji do Oscarów w kategorii najlepszego filmu. W praktyce regulacje wprowadzone w 2020 roku dotyczą nie tylko obsady, ale także tematyki, kierownictwa produkcji, składu ekip filmowych, programów stażowych oraz działań promocyjnych.

Przypomnijmy, że kinową premierę The Odyssey wyznaczono na 17 lipca tego roku.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/elon-musk-the-odyssey-lupita-nyongo-helen-of-troy-1236747385/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

