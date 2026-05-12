Lupita Nyong’o zagra "najpiękniejszą kobietę świata" w Odysei. Ale to nie jedyna jej rola w filmie Christophera Nolana

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami laureatka Oscara zagra Helenę Trojańską, uznawaną za najpiękniejszą kobietę świata. Bohaterka jest żoną Menelaosa, granego przez Jona Bernthala, i to właśnie ją obarcza się winą za wybuch wojny trojańskiej po tym, jak zostaje uprowadzona przez trojańskiego księcia.

Christopher Nolan stopniowo odsłania kolejne karty dotyczące swojego nowego filmu. Niedawno do sieci trafił nowy zwiastun Odysei. Teraz potwierdzono, że Lupita Nyong’o wcieli się w dwie ważne postacie w nadchodzącym widowisku brytyjskiego reżyera.

Nie jest to jednak jej jedyna rola w filmie. Nyong’o wcieli się również w Klitajmestrę, siostrę Heleny i żonę Agamemnona, którego zagra Benny Safdie.

Nowe informacje ujawniono w profilu reżysera opublikowanym przez magazyn Time. Materiał zdradził także, że Nolan rozważał obsadzenie aktorów w rolach bogów Olimpu, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

Coraz bardziej interesowała mnie idea, że dla ludzi żyjących w tamtym okresie dowody na istnienie bogów były wszędzie. Najwspanialsze w kinie, a szczególnie w formacie IMAX, jest to, że można całkowicie zanurzyć widza w wydarzeniach, takich jak burze, wzburzone morze czy porywisty wiatr. Chciałem, by publiczność znalazła się na łodzi razem z bohaterami, obawiając się oceanu i gniewu Posejdona dokładnie tak, jak oni. To jest znacznie potężniejsze niż jakikolwiek pojedynczy obraz boga.

W główną rolę Odyseusza wciela się Matt Damon. U jego boku zobaczymy Toma Hollanda jako Telemacha, Anne Hathaway jako Penelopę, Charlize Theron jako Kalipso oraz Roberta Pattinsona jako Antinousa. W obsadzie znaleźli się również: Zendaya jako Atena, Himesh Patel jako Eurylochus, Mia Goth jako Melantho, John Leguizamo jako Eumajos, Jimmy Gonzales jako Cefeus oraz Will Yun Lee w nieujawnionej roli.