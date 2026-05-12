Lupita Nyong’o zagra "najpiękniejszą kobietę świata" w Odysei. Ale to nie jedyna jej rola w filmie Christophera Nolana

Radosław Krajewski
2026/05/12 16:40
Plotki okazały się prawdziwe i gwiazda Czarnej Pantery wcieli się w słynną Helenę Trojańską.

Christopher Nolan stopniowo odsłania kolejne karty dotyczące swojego nowego filmu. Niedawno do sieci trafił nowy zwiastun Odysei. Teraz potwierdzono, że Lupita Nyong’o wcieli się w dwie ważne postacie w nadchodzącym widowisku brytyjskiego reżyera.

Odyseja – Lupita Nyong’o zagra Helenę Trojańską i Klitajmestrę

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami laureatka Oscara zagra Helenę Trojańską, uznawaną za najpiękniejszą kobietę świata. Bohaterka jest żoną Menelaosa, granego przez Jona Bernthala, i to właśnie ją obarcza się winą za wybuch wojny trojańskiej po tym, jak zostaje uprowadzona przez trojańskiego księcia.

Nie jest to jednak jej jedyna rola w filmie. Nyong’o wcieli się również w Klitajmestrę, siostrę Heleny i żonę Agamemnona, którego zagra Benny Safdie.

Nowe informacje ujawniono w profilu reżysera opublikowanym przez magazyn Time. Materiał zdradził także, że Nolan rozważał obsadzenie aktorów w rolach bogów Olimpu, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

Coraz bardziej interesowała mnie idea, że dla ludzi żyjących w tamtym okresie dowody na istnienie bogów były wszędzie.

Najwspanialsze w kinie, a szczególnie w formacie IMAX, jest to, że można całkowicie zanurzyć widza w wydarzeniach, takich jak burze, wzburzone morze czy porywisty wiatr. Chciałem, by publiczność znalazła się na łodzi razem z bohaterami, obawiając się oceanu i gniewu Posejdona dokładnie tak, jak oni. To jest znacznie potężniejsze niż jakikolwiek pojedynczy obraz boga.

W główną rolę Odyseusza wciela się Matt Damon. U jego boku zobaczymy Toma Hollanda jako Telemacha, Anne Hathaway jako Penelopę, Charlize Theron jako Kalipso oraz Roberta Pattinsona jako Antinousa. W obsadzie znaleźli się również: Zendaya jako Atena, Himesh Patel jako Eurylochus, Mia Goth jako Melantho, John Leguizamo jako Eumajos, Jimmy Gonzales jako Cefeus oraz Will Yun Lee w nieujawnionej roli.

Anne Hathaway zdradziła, że gwiazdorska obsada mieszkała w skromnych warunkach na niewielkiej wyspie na Sycylii, aby jak największa część budżetu, szacowanego na 250 milionów dolarów, trafiła bezpośrednio na ekran.

Tom Holland, Robert Pattinson, wielu innych znakomitych aktorów i ja mieszkaliśmy w niedrogich kwaterach na małej sycylijskiej wyspie, ponieważ nie było miejsca na żadne zbędne luksusy.

Liczyła się wyłącznie praca i wszyscy byliśmy szczęśliwi, że możemy tam być.

Nolan wyjaśnił również, dlaczego w filmie pojawi się Travis Scott, który zagra barda:

Obsadziłem go, ponieważ chciałem nawiązać do tego, że ta historia była przekazywana jako ustna poezja, co w pewnym sensie przypomina rap.

Przypomnijmy, że kinową premierę The Odyssey wyznaczono na 17 lipca tego roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/12/christopher-nolan-confirms-lupita-nyongo-will-play-helen-of-troy-and-clytemnestra-in-the-odyssey

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 17:29
Silverburg napisał:

Ten film to niestety będzie katastrofa.

Nie to Nolan, wiec film zarobi swoje.

Ale mnie film przestał interesować, bo skoro dla Nolana ważniejsze jest włażenie w tyłek Hollywood i ich regulaminom niż imersja, to dla mnie jako twórca jest on spalony... 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:20
Silverburg napisał:

Ten film to niestety będzie katastrofa.

Ale jak to, trans Achilles, czarna Helena. Prawdziwe Netflix Adaptation. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:42

Ten film to niestety będzie katastrofa.




