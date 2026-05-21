Matt Damon wystąpi w nowym science fiction. Będzie podróżował w czasie w następnym filmie nagrodzonych Oscarem reżyserów

Twórcy Wszystko wszędzie naraz wreszcie znaleźli gwiazdę do swojego nowego filmu science fiction.

Matt Damon jest coraz bliżej podpisania kontraktu na główną rolę w nowym filmie duetu Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znanych szerzej jako The Daniels. Reżyserzy odpowiadają za oscarowy hit Wszystko wszędzie naraz, a ich kolejny projekt ma być widowiskową komedią science fiction z dużym budżetem i wyjątkowym rozmachem. Matt Damon zagra w nowym filmie reżyserów Wszystko wszędzie naraz Według najnowszych informacji Damon ma przejąć rolę, którą wcześniej rozważano dla Ryana Goslinga. Aktor ostatecznie zrezygnował z udziału w produkcji z powodu konfliktów harmonogramowych oraz różnic kreatywnych. W pewnym momencie pod uwagę brani byli także Jack Black, Brad Pitt, Oscar Isaac oraz Keanu Reeves.

Szczegóły fabuły nadal pozostają tajemnicą, ale pojawiły się pierwsze informacje dotyczące historii. Film ma łączyć motywy podróży w czasie, globalnego ocieplenia oraz elementów superbohaterskich. Akcja będzie rozgrywać się równolegle w dwóch liniach czasowych, jednej osadzonej w latach 80., a drugiej współcześnie. Ważną część opowieści mają stanowić nastoletni bohaterowie, natomiast Damon wcieli się podobno w ojca jednego z nich.

Nowa produkcja The Daniels ma być jednym z największych projektów Universal Pictures ostatnich lat. Budżet filmu szacowany jest na około 150 milionów dolarów. Studio liczy najwyraźniej na połączenie niecodziennego stylu reżyserskiego duetu z bardziej mainstreamowym widowiskiem science fiction. Daniel Kwan zdradził niedawno, że projekt będzie „zabawną komedią science fiction pełną akcji i serca”. To opis, który wielu fanom może przywołać skojarzenia z ich poprzednim dziełem. Film z Michelle Yeoh okazał się ogromnym sukcesem artystycznym i komercyjnym, zarabiając ponad 100 milionów dolarów oraz zdobywając siedem Oscarów, w tym statuetkę za najlepszy film. Nowy projekt rozwijany jest od kilku lat, a scenariusz miał przechodzić liczne zmiany. Kwan przyznał, że historia była wielokrotnie modyfikowana, aby lepiej odpowiadać na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Początkowo film planowano na czerwiec 2026 roku, jednak produkcja zniknęła na pewien czas z kalendarza Universal Pictures. Aktualnie premierę wyznaczono na 19 listopada 2027 roku.

