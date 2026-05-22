Nowa kontynuacja Peaky Blinders w pierwszym zdjęciu. Poznajcie następcę Tommy’ego Shelby’ego

Syn głównego bohatera Peaky Blinders wraca do gry. Netflix pokazał pierwsze zdjęcie z kontynuacji serialu.

Fani serialu Peaky Blinders mogą szykować się na kolejny powrót do świata rodziny Shelbych. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie nowej produkcji będącej kontynuacją kultowej serii. W centrum historii tym razem znajdzie się się Charles Shelby, syn Tommy’ego Shelby’ego, w którego wcieli się Charlie Heaton, znany przede wszystkim z roli Jonathana Byersa w Stranger Things. Pierwsze ujęcie z nowego serialu znajdziecie poniżej. Peaky Blinders – serialowa kontynuacja zaprezentowana na pierwszym zdjęciu Akcja nowej, niezatytułowanej jeszcze serii serii przeniesie widzów do lat pięćdziesiątych. Produkcja ma składać się z sześciu odcinków i skoncentruje się na nowym pokoleniu rodziny Shelbych po wydarzeniach z filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny. To właśnie tam po raz ostatni widzowie zobaczyli Tommy’ego Shelby’ego granego przez Cilliana Murphy’ego.

W serialu obok Heatona pojawi się także Jamie Bell jako Duke Shelby, przyrodni brat Charlesa. W filmowym spin-offie tę postać zagrał wcześniej Barry Keoghan. Produkcja pokaże Birmingham około dekady po zakończeniu II wojny światowej. Miasto, które zostało mocno zniszczone podczas niemieckich bombardowań, zaczyna odbudowę i powoli wraca do życia. Właśnie w takich realiach Charles Shelby próbuje odnaleźć własną drogę. Po doświadczeniach brutalnej wojny, z których dużą część spędził za liniami wroga, Charles Shelby próbuje odnaleźć normalność. Od lat nie widział swojego przyrodniego brata Duke’a. Zerwał wszelkie więzi z gangiem Peaky Blinders oraz hedonistycznym stylem życia rodziny Shelbych. Ale czy naprawdę można uciec od własnej krwi? – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

GramTV przedstawia:

Zdjęcia do serialu trwają obecnie w Birmingham. Oprócz Heatona i Bella w obsadzie znaleźli się również: Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch oraz Lucy Karczewski. Za nową odsłonę odpowiada twórca oryginalnego serialu Steven Knight. Produkcją zajmują się firmy Kudos oraz Garrison Drama należące do Banijay UK. Data premiery nie została jeszcze ujawniona. W Wielkiej Brytanii serial trafi na antenę BBC One oraz platformę BBC iPlayer, natomiast widzowie z reszty świata obejrzą go na Netflixie. Peaky Blinders: Nieśmiertelny – recenzja filmu. Syn marnotrawny Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.