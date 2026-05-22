Odyseja rzuci wyzwanie waszym pęcherzom. To drugi najdłuższy film Christophera Nolana

Widzowie muszą szykować się na bardzo długi kinowy seans.

Nowy film Christophera Nolana zapowiada się na prawdziwego ekranowego giganta. Choć reżyser wcześniej deklarował, że Odyseja nie przekroczy trzech godzin, wszystko wskazuje na to, że produkcja znajdzie się bardzo blisko tej granicy. Odyseja – znamy czas trwania filmu Według informacji, które pojawiły się na stronach sieci kin AMC oraz IMAX, czas trwania widowiska ma wynosić 2 godziny i 52 lub 53 minuty. Dane zostały później usunięte z obu serwisów, jednak wiele osób zdążyło zauważyć publikację przed jej zniknięciem. Możliwe więc, że kina zbyt wcześnie ujawniły szczegóły przed oficjalnym startem kolejnej puli przedsprzedaży biletów.

Warto przypomnieć, że część wejściówek na premierowy weekend została udostępniona już w lipcu ubiegłego roku. Widzowie mogli wtedy rezerwować miejsca na pokazy w formacie 70 mm IMAX jeszcze przed publikacją pierwszego zwiastuna. W najbliższym czasie mają pojawić się kolejne bilety, obejmujące zarówno standardowe seanse IMAX, jak i tradycyjne pokazy kinowe.

GramTV przedstawia:

Jeżeli podany czas trwania okaże się prawdziwy, Odyseja będzie drugim najdłuższym filmem w karierze Nolana. Dłuższy pozostanie jedynie Oppenheimer, który trwał dokładnie 3 godziny. Za nową produkcją uplasują się natomiast Interstellar z wynikiem 2 godzin i 49 minut oraz Mroczny Rycerz Powstaje, który trwał 2 godzin i 45 minut. Reżyser od lat stara się utrzymywać swoje produkcje poniżej granicy trzech godzin, co ma związek z technologią IMAX i fizycznymi ograniczeniami rolek filmowych wykorzystywanych podczas projekcji. Przy okazji realizacji Oppenheimer konieczne było nawet dostosowanie specjalnych talerzy mieszczących taśmę filmową, aby pomieścić pełny materiał. Wszystko wskazuje na to, że również tym razem Nolan zbliży się do technicznego limitu możliwości formatu. Przypomnijmy, że kinową premierę Odysei wyznaczono na 17 lipca tego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.