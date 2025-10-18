Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze recenzje Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Fani i krytycy rozczarowani

Mikołaj Berlik
2025/10/18 14:00
0
0

Po latach problemów produkcyjnych Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 trafiło do recenzentów. Niestety, opinie są chłodne.

Po sześciu latach od zapowiedzi Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wreszcie doczekało się premiery, ale pierwsze recenzje jasno pokazują, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Średnia ocen wynosi obecnie ok. 64%, a dziennikarze zgodnie wskazują, że gra ma duszę – lecz również wiele niedociągnięć.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – burzliwa produkcja i trudny debiut

Projekt od początku nie miał łatwo. Gra zmieniała deweloperów, a po problemach studia Hardsuit Labs prace przejęło The Chinese Room, znane z Everybody’s Gone to the Rapture. W rezultacie produkcja powstawała w atmosferze chaosu i niepewności, co – jak się okazuje – znalazło odzwierciedlenie w finalnym efekcie.

Recenzenci chwalą Bloodlines 2 za klimat, scenariusz i świetnie odwzorowane, mroczne Seattle. Styl artystyczny i muzyka potrafią budować atmosferę godną Świata Mroku, a dialogi momentami przywodzą na myśl najlepsze fragmenty oryginału z 2004 roku. Niestety, poza klimatem trudno wskazać inne mocne strony gry.

GramTV przedstawia:

Największe zarzuty dotyczą rozgrywki – system walki określany jest jako toporny, mechaniki RPG zostały uproszczone, a struktura misji jest powtarzalna. Nie brakuje też błędów technicznych, sztywnych animacji i problemów z wydajnością. Wielu krytyków zwraca uwagę, że mimo ciekawego świata, immersję często psują niedopracowane elementy.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jest dostępne na PC, Xbox One oraz PlayStation 4.

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
oceny
Vampire: The Masquerade
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
ocena
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112