Pierwsze recenzje Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Fani i krytycy rozczarowani

Po sześciu latach od zapowiedzi Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wreszcie doczekało się premiery, ale pierwsze recenzje jasno pokazują, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Średnia ocen wynosi obecnie ok. 64%, a dziennikarze zgodnie wskazują, że gra ma duszę – lecz również wiele niedociągnięć.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – burzliwa produkcja i trudny debiut

Projekt od początku nie miał łatwo. Gra zmieniała deweloperów, a po problemach studia Hardsuit Labs prace przejęło The Chinese Room, znane z Everybody’s Gone to the Rapture. W rezultacie produkcja powstawała w atmosferze chaosu i niepewności, co – jak się okazuje – znalazło odzwierciedlenie w finalnym efekcie.